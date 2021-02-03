撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-03 20:18

【愛情｜兩性關係｜女生讀書會】台灣心理咨詢師寫《為什麼我們總是愛錯？》以心理學與事例來解說：「人在寂寞時，會做一些傻事。然後自覺長了智慧後，去做一些更傻的事。」原來錯誤也會有歸屬感。

女生要求開定位App 是有「愛情強迫症」？

《為什麼我們總是愛錯？》一書中提到了很多事例，當成是愛情小說看也不為過。筆者喜歡書中的故事極不浪漫，也不偏幫一種性別，只是談戀愛不如談自身，別把自己的問題賴在別人身上；也不要把自己的快樂拱手相讓。

「愛情強迫症」一個人急需一段愛情來填補，甚至不停確認這份愛是否存在，表示其內在恐懼到了難以忍受的程度，會要求伴侶各種增加安全感的行為，弭平內心的起伏不安。 （《三十而已》劇照）

▼▼▼當中一個故事說到，女生Gina有「愛情強迫症」要男友隨時隨地開定位程式才安心，點圖即看▼▼▼

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莊博安提醒：「倘若不曉得如何面對父母的愛與恨，就無法從原生家庭的束縛中跳脫，找到真正理想且舒適的伴侶。」對親近的人也可愛中有恨，而這樣的情緒要受到肯定。

女生讀書會｜台灣心理咨詢師寫的《為什麼我們總是愛錯？》卻以心理學與事例來解說：「人在寂寞時，會做一些傻事。然後自覺長了智慧後，去做一些更傻的事。」原來錯誤也會有歸屬感。（《她們創業的那些鳥事》劇照）

7步驟心靈練習更認識自己：戀愛3大類角色，你是哪一類？

失戀、感情不順的人都愛讀讀心靈雞湯、聽聽悲歌，不求解決，也不想解脫，只求在寂寞時候，有個伴。伴一時，伴不了一世。台灣心理咨詢師莊博安早前出版《為什麼我們總是愛錯？》，認為人會愛錯，甚至是愈愛愈錯，根本就是人之常情。

有時候我們一直忽略問題，並不是因為問題不存在，而是因為我們不讓自己「感覺到痛」。當你開始能夠感受到這段關係對自己的傷害；當你願意看見自己不斷付出、不斷逃跑、不斷扮演受害者......其實是有更深的需求沒有被滿足，反而可更真誠的相處。 心理學作家／海苔熊

心理咨詢師莊博安在戀情上的角色分為3大類，更建議可以7種步驟更了解自己是怎樣的人。

▼▼▼點擊看7步驟更了解自己是怎樣的人，與在戀情上的3大類角色▼▼▼

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3大類戀愛角色 經常同時存在？

莊博安指出，以上說到的多數人不會只是單一類型，大多情況下，3種狀態同時存在心中，只是在當前的階段，其中一種角色會特別鮮明 。它會因為你遭遇的事件、被對待的方式、重整與反思而產生輪轉。而角色其實沒有好壞，只有強弱之分，任何一角色太強，都會造成傷害。

女生讀書會｜ 莊博安解釋，有些人受家庭或過往的戀愛影響，覺得「錯」反而是正常，如與家人疏離的人，反而覺得親密不當，也覺得做自己才有安全感，於是一直只找令自己舒服，但卻很可能是錯的人。（《三十而已》劇照）

為何一直錯愛？原來錯誤也有歸屬感

透過以上的自我對照的練習，最有趣的是，很多人會發現，那些過氣戀人十分相似，甚至連一起的方式與分手的方式也一樣，那並不是有人天生是「渣男磁石」，也不是天下沒有好男／女子，而是原來人傾向選擇熟悉的事物，那怕那是一段錯誤的愛戀。

莊博安解釋，有些人受家庭或過往的戀愛影響，覺得「錯」反而是正常，如與家人疏離的人，反而覺得親密不當，也覺得做自己才有安全感，於是一直只找令自己舒服，但卻很可能是錯的人。只因錯誤也有歸屬感。

筆者喜歡書中提到，不論你是哪一角色，照哪本劇本走，最大敵人都是不甘心與自卑。

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