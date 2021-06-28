拖手方式揭8種感情狀況　捉緊手腕控制慾強　這樣代表未夠信任？

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【愛情｜拖手｜戀愛心理】拖手是情侶之間親密的觸碰之一，帶來被愛與溫暖感。每對情侶都有一種獨愛的拖手方式，有人習慣十指緊扣，有人喜歡輕握掌心；然而，不同拖手方法原來可反映出你們之間的關係，了解對方夠不夠愛你？

【愛情｜拖手｜心理】不同拖手方法原來可反映出你們之間的關係，更可了解對方夠不夠愛你？（《金秘書為何那樣》劇照）

8種拖手方式揭示感情關係　「這樣拖」二人關係最有安全感

戀情剛萌芽時期的拖手小舉動讓人小鹿亂撞，穩定期的拖手則充滿安全感。美國行為和肢體語言學家Vanessa Van Edwards曾分析8種拖手方式代表的真實感情狀況，平日常見的十指緊扣拖手方法代表雙方重視情感交流，關係緊密；而如果你的伴侶習慣捉緊你的手腕，則擁有強大控制慾，性格較自私，代表你們需更多時間磨合關係。你與另一半又習慣以下哪種拖手方式？

▼▼▼【按圖看】8種拖手方式代表感情狀況，ＯＯ代表是關係中的主導者？▼▼▼

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