大叔的愛｜簡慕華做大台綠葉17年　41歲結婚離巢：年紀大又如何？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-25 20:00

44歲簡慕華攜ViuTV新劇《大叔的愛》回歸熒幕前，這是她自2017年離巢定居加拿大後，首次回流香港拍劇，讓一眾劇迷都十分驚喜。港姐出身的簡慕華參演過不少人氣劇集，雖大多是綠葉角色，仍在觀眾心中留下深刻印象。一直鮮少傳出緋聞的她對感情謹慎，41歲才覓得真愛，不怕遲婚終獲幸福？

44歲簡慕華與58歲黃德斌於新劇《大叔的愛》再度合作飾演夫妻。（梁碧玲攝）

簡慕華為香港首部同性愛情劇《大叔的愛》回流 簡慕華與黃德斌三演「夫妻」

2017年簡慕華婚後移居加拿大，淡出幕前已三、四年，近日攜ViuTV新劇《大叔的愛》回顧電視熒幕，更夥拍老搭檔黃德斌，以及一眾演員生力軍包括MIRROR成員Edan、Anson Lo、Stanley等，加上是香港首部同性愛情喜劇，讓觀眾都期待不已，不知「老戲骨」與年輕演員會碰撞出怎樣的火花？

▼▼▼【（按圖看）簡慕華與黃德斌再續「夫妻緣」 香港首部同性愛情喜劇精彩劇照】▼▼▼

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簡慕華港姐出身被封「翻版王菲」 甘願做17年綠葉追夢

「高材生」簡慕華1998年畢業於香港科技大學物理系，品學兼優的她卻嫌從事研究工作過於沉悶「不夠好玩」，貿然之下參加了2000年香港小姐競選，她曾分享「選港姐純粹因為貪玩」。五官清秀又樣貌標緻的她讓人留下深刻印象，更獲得「翻版王菲」的稱號。雖然最後無緣三甲，簡慕華憑著靈動氣質受賞識進入演藝圈，踏上演員生涯之路。

我好明白自己的位置，我知自己只是二線，所以不介意做甘草。 簡慕華

簡慕華入行17年大多做綠葉角色。（《完美叛侶》劇照 ）

簡慕華戲路廣泛，參演過《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《心戰》、《師奶Madam》等人氣劇集，精湛演技獲觀眾一致讚賞，更加是金牌監製戚其義愛將。簡慕華大多出演配角， 光芒總被主角們蓋過，然而簡慕華堅持做綠葉演員，在大台工作足足17年，一邊默默付出，一邊堅守追夢，樂在其中。為人低調的她，鮮少傳出緋聞，聚光燈總是照亮著身旁的「女主角」。簡慕華仍能保持不爭不搶、隨遇而安的心態，自知自明、沉靜又端穩的氣場讓人折服。自己從來不是眾矢之的，她也樂得清靜：

電視台裏最漂亮的那個一定不是我，我樣貌和性格都沒有攻擊性，因此也不會是被攻擊的對象。 簡慕華

▼▼▼【（按圖看）回顧簡慕華經典角色 演技精湛戲路廣泛】▼▼▼

簡慕華無懼遲婚41歲遇真愛 與圈外「真命天子」結婚做幸福人妻

「又不趕時間，怕甚麼等？」

演藝大台生涯17年之久，與簡慕華合作過的男星多不勝數，包括黎耀祥、黃德斌、王喜、徐榮等，不過在圈中簡慕華傳緋聞的次數少之又少。無論事業還是愛情，簡慕華總給人淡定斯然的印象，她曾在訪問中自認自己「不趕時間」，也無懼熟齡。簡慕華感慨年齡不是局限，自己也從來沒有危機感，一切自有最好的安排。

年紀大又如何？危機這回事向來是自己給自己的，如果不限制就沒有了。 簡慕華

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簡慕華的人生態度是不急不徐、沉著穩定。（簡慕華Rachel@微博）

簡慕華為愛離巢 不計劃生仔過二人世界

對愛情一絲不苟，簡慕華從不將就也無懼遲婚：「結婚不需要分時間，只要大家合適，環境許可就可以。」對的時間，遇見對的人，因一次中學同學聚會，簡慕華重遇「丈夫」，二人擦出愛火並低調拍拖多年，於2017年步入婚姻殿堂。結婚亦成為了簡慕華的人生轉捩點，一切都發生得剛剛好。那年簡慕華剛巧與TVB完約，婚後她毅然離巢淡出幕前，隨老公移居加拿大，過上幸福人妻生活。今次簡慕華復出回港拍劇，老公亦細心相伴左右，二人甜蜜感情溢於言表。簡慕華曾透露暫無生育計劃，她時不時曬出與老公合照放閃，展現幸福二人生活。

我們願意也做到了，相伴永遠並始終如一。 簡慕華

簡慕華與圈外老公移居加拿大，過著平淡又幸福的生活。（簡慕華Rachel@微博）

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