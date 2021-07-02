12星座｜獻殷勤只為上床?　3大星座男有性無愛　誰人完事即抽身?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-02 22:00

【12星座／性愛／約炮／愛情】一段關係的終極目標，大概是「靈慾合一」，現實卻偏偏沒有那麼理想。世界上「一拍即合」是少數，經營關係需要遷就、磨合，磨光了耐性，卻不一定有結果。有些人寧願保持單身，享受曖昧，偶爾到夜場與異性眉來眼去或在交友App中調情一番，合眼緣的便一夜纏綿，醒來以後便有默契地不再聯絡。

當兩個人都是追求「短暫浪漫」固然沒問題，但當想認真戀愛卻碰上情場浪子，自覺與對方情投意合所以上床，到頭來「失身」又「失心」。最傻是有些女生明知對方動機，仍願維持「純肉體」關係，盼望有天打動對方，深陷苦戀難自拔。

12星座中有哪些人只追求一夜纏綿，短暫浪漫？（《我們的戀愛太過笨拙》劇照）

許多人要有愛才有性，但有些人卻可分割性與愛，台灣星座專家艾莉絲在節目《命運好好玩》分享只想上床，不願留情的3大星座男，讓女生們「提防」，不要被花言巧語沖昏頭腦，關係未開展便發生「關係」。

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