性愛教室｜想另一半對你欲罷不能？5招口交絕技令愛侶欲仙欲死

前戲的重要你我都知道！若想要有一場完美的性愛，口愛（口交）絕對不能少，好的咬咬經驗可是會讓另一半對你上癮的！「會吃」與「懂吃」兩個看似很像，但絕對不一樣！對於吃男伴下面這種羞羞的事，學校絕對沒教妳，今天就讓慾女來上課！用5個Tips教各位女孩們如何當一個「口愛教主」！



想讓愛人拜倒在你石榴裙下？5個「口技」重點快拿紙筆記下來！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1.嘴巴濕潤柔軟很重要

今晚決定來場完美無缺的咬咬體驗，在幫對方咬咬前各位女孩們記得喝杯水，保持嘴部濕潤很重要，可沒有人想要乾燥的有如鑽木取火一般啊！還有一個小秘密是，切記別擦霧面唇膏，吃完後可是會看起來很狼狽啊，可以擦一點護唇膏或是唇蜜，除了能美美的，也能保持嘴唇水潤的狀態唷！嘴巴保持濕潤狀態後，在口愛時記得要「收牙齒」，可將嘴形呈現O形，上下嘴唇包覆著牙齒，在咬咬的時候，也不會傷到另一半的小寶貝唷～

2.真空吸吮太高招

這招就是江湖中傳說的「深喉嚨」，將小寶貝深深的放進嘴巴深處，怕頂到喉嚨會有嘔吐感，可以用舌頭底部向上頂，就可以預防發生尷尬的作嘔聲（糗翻天），若是老司機就可以一路到喉嚨也OK。這時口腔可呈現真空狀態，一點空氣與縫隙也沒有，可搭配將舌頭中段的部分向上鼓起，就像在妳的妹妹裡緊密包覆的感覺，除了前後來回動之外，也可搭配頭部左右轉動也能讓另一半欲仙欲死喔！

3.善用你的舌頭

難道單純抽插就能讓妳的男伴，臣服於你的嘴下嗎？那你可就大錯特錯了，正確的運用舌尖才叫厲害！身為專業的口愛教主，GG的每一個死角一定都不能錯過，含不到的根部也不能放過，可用舌尖畫圓的方式挑逗他，還可以盡情大力的舔男伴的龜頭，使用舌尖輕輕挑逗馬眼，這時你一定可以感受到他身體的抽動，因為真的太爽啦！

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4.蛋蛋也是秘密武器

別以為男生的敏感帶就只有命根子那部分！其實蛋蛋掌控得好，也會讓你的男伴大喊不要停！別害怕整顆大力的含進嘴裡吸吮，巧秒的善用舌頭搔癢它。一顆用嘴含著，另一顆也不能閒，用手輕輕的像是皇上把玩龍珠一樣，玩弄他的蛋蛋，適時的輕輕一捏，除了能聽到另一半的呻吟聲，絕對還能讓他忍不住啊！

5.不要只會用嘴

除了用口技很重要，但也不能忽略了你的雙手，在咬咬的過程中，也可穿插搭配「手部運動」，在幫男伴打手槍的同時，切記也是依然要保持小寶貝的濕潤，口水就是你最好的潤滑劑，吐一點口水沒什麼，不要覺得很骯髒！另外可以保持兩種動作同時進行，一邊含著對方的龜頭，一邊用手來回抽動，抽插速度越快男伴可是會越快受不了呢！

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