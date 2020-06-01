《性愛自修室》不只談性更強調愛　編劇︰性是關於誠實與持續溝通

Netflix 的熱門電視劇《性愛自修室》（Sex Education）在今年二月宣布續訂第三季，不少人都在敲碗接下來的人物故事發展，而我們也更期待，第三季將會大膽觸碰什麼樣的性話題，例如該怎麼讓伴侶也快樂？不喜歡讓對方看到自己性愛時的表情怎麼辦？怎麼說 Dirty Talk？

關於性愛，我們總是充滿好奇、帶著一點恐懼地去碰觸，疑惑這樣做對嗎、為什麼跟 A 片演得不一樣？而《性愛自修室》透過每個人的感情故事，回應青少年，甚至是成人也常常會有的性迷思。

在 4 月 27 日，衛報（The Guardian）專訪《性愛自修室》的編劇 Laurie Nunn，談到創作背後的起心動念、真實經驗，原來性愛不全如電視電影拍得那麼唯美，有時它是有點尷尬、不那麼完美，我們每個人都該敞開心胸去摸索最適合自己的性愛方法。

《性愛自修室》的編劇 Laurie Nunn，談到創作背後的起心動念、真實經驗。（IG@laurienunn）

而編劇所提到的故事，其實也反映了普羅大眾對情慾議題的三個迷思：

1. 沒有告訴女性的性愉悅：你也可以讓自己快樂，你知道嗎？

Laurie Nunn 表示會寫出《性愛自修室》，源自於青少年時期對性的一無所知，在正規的校園教育中，更顯少談到女性的性愉悅。她在訪問中提到，一直到 30 歲，她才知道如何用正確的方式回應身體需求，這讓她更加希望，自己在 20 歲時就能知道這些性觀念。

Laurie Nunn 表示會寫出性愛自修室，源自於青少年時期對性的一無所知，在正規的校園教育中，更顯少談到女性的性愉悅。（《性愛自修室》劇照）

回想校園時期，男生還能夠將自己的情慾當成玩笑，女性卻難以開口表達自己對性的渴望，更多時候，女性甚至不被鼓勵去探索。但其實當情慾來襲，女性有很多種能讓自己快樂的方式，而這些行為都是有益身心的，例如嘗試自慰，不僅僅能讓你更早了解自己的身體、改善性生活，更能減輕壓力、提高睡眠品質。

2. 性愛不只有做，還要談：保持誠實與不斷溝通

Laurie Nunn 在衛報中特別強調，《性愛自修室》最想讓大家知道「性是關於誠實與持續溝通」。不能僅靠著「做」來產生愛，在做以前，需要雙方不斷地溝通與對焦，了解每個人的身體有不同敏感帶，了解人的性器官也有不同模樣。例如在第二季中，男主角 Otis 為了讓女友開心，問朋友Ruthie該如何幫女生指交，而Ruthie拿了一顆橘子告訴他︰

沒有一項神技能適用於所有女人，每顆橘子都不一樣。你不該來問我，應該去問你女友，你要去配合她的橘子。 Ruthie

因此，無論網路或書告訴你多厲害的性愛技巧，都無法適用所有人。更好的方法，是在事前兩人聊聊喜歡的姿勢或互動，在過程中鼓勵對方表達感受，無論是快樂或不舒服。

男主角 Otis 為了讓女友開心，問朋友Ruthie該如何幫女生指交，而Ruthie拿了一顆橘子給他。（《性愛自修室》截圖）

3. 讓我們開誠佈公談談性騷擾的嚴重性：不是「摸一下而已」這麼簡單

在第二季中，Aimee在巴士上遇到一位乘客當眾自慰，並且將精液射在她的褲子上。即便她表現得若無其事，上學、放學、回家，甚至到警局報案時都鎮定地如同旁觀者，一邊惋惜自己的那件牛仔褲。

可是，她開始害怕自己一個人搭巴士。

Aimee在巴士上遇到一位乘客當眾自慰，並且將精液射在她的褲子上。（《性愛自修室》劇照）

這段劇情，其實也是 Laurie Nunn 的 20 多歲時的真實經驗，而這些經常不被當作一回事的性騷擾，深深影響她的心理健康，她在衛報上表示：

我真正想探討的是，當我回家拿鑰匙時，為何要謹惕得像是拿著一把刀準備刺向某人？誰讓我變成這樣的？為何我總是害怕有人太靠近我？ Laurie Nunn

讓女性時時保持警惕的世界並不正常，我們卻苛責受騷擾的女性不懂如何保護自己。Laurie Nunn 透過自己的故事，點出弔詭之處，也向觀劇者丟出另一個思考：「我們讓問題浮上檯面，想請男人來看看、來思考，來解決。」丟出討論目的不在引戰，而是所有性別，一起合作，不去苛責受害者，並且阻止性騷擾發生。

性是一場探險，我們只能不斷摸索自己想要什麼，但也別忘記了，性不是讓你人生圓滿的必要，透過性能夠獲得快樂，即便沒有性，也不代表你的人生缺了一角。

三個《性愛自修室》拋出的討論，希望我們每個人都能自在地談性。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：真實性騷擾、女性的性愉悅：《性愛自修室》背後，你不知道的三件事】