哪些星座男會因寂寞難耐去偷食？多情雙魚不意外但敦厚金牛也……

很多女生覺得男生們似乎就應該是很獨立、不會怕寂寞，不過往往很多男生也是會有內心空虛的時候，這時如果女朋友不在身邊，就容易被別的女生趁虛而入，每一個星座的男生害怕寂寞的等級都不太一樣，跟著亞提米斯老師一起來看看，哪些星座的男生比較怕寂寞、身邊總是需要女生陪著吧！



誰說天女天生怕孤獨總是要人陪？以下這些星座男一樣會怕感到空虛、寂寞、凍，還會因此讓小三乘虛而入呢！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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白羊男：

白羊男是還滿直接的生物，如果覺得很寂寞需要女友陪伴，往往都會直接告訴女友，甚至於會像小朋友一樣撒嬌或耍任性，當一個白羊男釋放出這樣的訊息時，就是真的覺得寂寞，女友最好不要視而不見，否則白羊男是有機會找別的女生來陪的喔！

金牛男：

金牛男還滿悶的，他們當然也是會寂寞，不過因為金牛男還滿能忍的，往往不見得一定要女友陪在身邊，可是這樣的忍耐也無法長期，如果女友真的太不常陪在金牛男身邊，金牛男是有可能被別的女生趁虛而入，這就可能不是劈腿、而是變心囉！

雙子男：

雙子男有太多事可以排遣寂寞的心情，朋友又還滿多的，大部份雙子男不見得會因為怕寂寞而需要女友陪，他們很會找樂子讓自己心情變好，而有些雙子男在心情低落時反而更喜歡一個人靜一靜，女友在身邊會讓想獨自冷靜的雙子男覺得煩。

巨蟹男：

巨蟹男是很怕寂寞的類型、他們溫柔的內在常常起伏不定需要女友的安撫和安慰，可是巨蟹男挺悶騷又不太敢正面表達，他們往往會放在心裡頭，直到真的忍不住了才會抱怨女友都不在身邊，而當巨蟹男開始抱怨，就代表他們的寂寞已經爆表囉！

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獅子男：

獅子男是挺怕寂寞的，雖然他們總是不承認，但獅子男身邊總是一群朋友，這就是最好的證明，很多獅子男其實有點害怕獨處，身邊最好是可以有兄弟或是女友作陪，在一個人孤獨的時候就還滿容易去搭訕別的女生找找樂子。

處女男：

很多處女男是有色無膽，一般來說處女男對於寂寞的忍耐度算是高的，他們有點道德潔癖，就算是很寂寞也不見得願意找女友以外的女生作陪，可是處女男在忍耐寂寞太久的情況下是會有點歇斯底里、甚至於對女友一直碎碎唸抱怨的喔！

天秤男：

天秤男還滿懂得面對寂寞，他們對於感情的態度很成熟，因此並不會很容易感覺到寂寞，就算是寂寞了也會找方法和女友好好的溝通，會想辦法去彌補這些寂寞帶來的感傷或是空虛感，不會隨意去找別的女生來填補自己的寂寥。

天蠍男：

實際上天蠍男是還滿怕寂寞的，不過他們永遠死鴨子嘴硬不會承認這件事，但如果女友不在身邊又會覺得生活上總是缺了一個重要的部份，太過寂寞的話有可能會反應在身體方面，有些天蠍男就容易去尋找一夜情。

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射手男：

這是個不怕寂寞的星座男，射手男如果覺得寂寞就會自己上山下海找樂子，或是跑去飲酒作樂，走心靈路線的射手男則可能會往宗教或是泡在圖書館拓寬知識領域，會去找女生來作陪多半只是覺得好玩、想讓自己開心，單純的找快樂不見得是因為心很寂寞。

山羊男：

山羊男是很耐得住寂寞的，他們在人生上追求的是成功的未來居多，不少山羊男忙起工作來是會完全忘記還要顧到感情這方面的事，因此通常只有閒下來時才會覺得需要女友陪，除非女友在山羊男僅剩的空閒時間還不在他們身邊，否則山羊男不怎麼容易覺得寂寞。

水瓶男：

水瓶男不怎麼怕寂寞，他們喜歡交朋友、喜歡混在人群當中享受熱鬧的氣氛，寂寞這件事不太容易為水瓶男帶來困擾，甚至於有些水瓶男還特別喜歡去品嘗寂寞的感覺，他們是一個人也能活得很好的浪子，沒有人陪也很能享受自由自在的生活。

雙魚男：

雙魚男是很怕寂寞的，戀愛是雙魚男的精神食糧，缺少了被愛的感覺太久，就會很需要去補充被愛的感受，因此不少雙魚男就成了多情種子，在女友無法常陪在身邊的時候，和別的女生搞曖昧的機會還滿高的，因為少了人陪的雙魚男會覺得孤獨到有如掉進地獄。

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【本文獲「亞提米斯」授權轉載。】