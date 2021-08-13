長女跟老么戀愛是絕配？　排行老幾最忠誠不會是出軌渣男？

平常朋友在聚會、出門玩的時候，長女們都會自己扛下責任問說：「等一下要吃什麼，餐廳很滿要先訂位。」所以他們之後就會直接包辦了全部的餐廳訂位的這個過程。在朋友中我也算是盡善盡美地表現出「傳統老么沒有要管事，交給大人處理」的任性舉止。



你在家排行第幾呢？長女、次女及么女在性格上有甚麼特點？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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在德國有個小測驗（The Basel-Berlin Risk Study）測試你是否擁有冒險特質~你的排行會很大機會影響你的選擇喔~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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影響孩子性格和才能的五大人格特質和教育環境。老大就一定愛扛責任、老幺常放飛自我？其實並不然~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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老大、老二、老幺在戀愛中扮演甚麼角色呢？為何老大配老幺比較好？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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相信你也會認同，在朋友圈裡有長子或長女的朋友就是幸福。一旦遇到老幺就慘了！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本視頻獲理科太太Li Ke Tai Tai授權轉載，瀏覽粉絲團及Youtube頻道。】