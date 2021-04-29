愛情疑難｜伴侶條件太好自慚形穢？　5個方法克服戀愛中的不自信

撰文： 馬來西亞東方網 最後更新日期： 2021-04-29 11:02

愛情讓人甜蜜也讓人無奈，即便是成功在一起了，也可能讓人在許多時候感覺種種不適。尤其在認為另一半的條件比自己更好時，難免會心有不安，總擔心哪天對方會嫌棄自己！

雖説這年頭想要認識新對象抑或是脱單也變得越來越容易，然而，當我們遇見一個能夠喜歡自己的人，還是會非常珍惜，而同時會很害怕失去對方，想要緊緊地抓住此時此刻的幸福。這時候或許會覺得自己不夠好、不夠優秀，沒有足夠的能力守護自己現在擁有的愛、沒有足夠的價值和魅力讓對方一直愛自己……乃至於往往沒有勇氣向戀人提出要求。內心裏的自卑、不自信和沒有安全感，就在關係裏浮現出來。

由於以上情況，許多人其實都無法盡情地投入戀愛關係，總擔心對方看到真正的自己後，會嫌棄地離開，因此每天生活在焦慮和恐懼中。無論怎麼説服自己，還是會感覺很卑微，很難相信自己真的值得被喜歡、很難相信對方是真心愛自己。因此在許多親密關係中，許多人有時候會感受到「低價值感」的折磨。

他這麼好 為何會喜歡我

個案例子：小環（化名）22歲

他比我大6年，因此在工作經驗、經濟能力上比我更穩定，家境也比我富裕很多。雖然當初是他主動追求我，在這段關係中他也是比較主動、「厚臉皮」的那一方，也非常細心地體貼著我。但是，我還是會因為自己不夠優秀而自卑，他懂的知識、見過的人情世故等都比我多，相較之下我就像個「小妹妹」，顯得幼稚，尤其每當我們在玩鬧時他對我説：「你真像個小孩子！」，這種感覺更加濃烈。

有時，他分享工作的煩惱，我也只能安靜地聆聽，無法給任何建議。雖然他説不介意，但我會覺得自己似乎不是那個適合他的人，我對他毫無幫助。何況，他的前任女友長得非常漂亮，家境非常富有，年齡也和他相近，這難免令我默默地拿自己和她做比較。我開始懷疑為什麼他會喜歡上我，畢竟我和他的「前任們」完全不一樣，他是否因為一時的新鮮感而選擇我？會不會有一天，他厭倦了就會離開？

【深刻如此】對方萬般皆好 實是「濾鏡」使然

大連深刻心理諮詢有限公司首席心理諮詢師深刻表示，當你真正愛上一個人後，不管男女，都很大可能會感到自卑——不是因為對方真的比你好得多，而是你主觀認知自帶「濾鏡」，把對方的優點放大，缺點忽略，從而覺得對方簡直十全十美，自己相形見絀，自卑感油然而生。他為大家分析在戀愛中感到自卑的來源（點圖放大閲讀）▼▼▼

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【專家説】坦誠溝通 一起解決

身為婚姻輔導師及文橋傳播中心輔導主任的梁婷婷指出， 普遍而言，這種現象通常會出現在男性身上。在現今的社會框架和眼光底下，男性被要求、認為應該要比女性有更穩定的經濟能力、工作能力等等。因此在一段感情中，大多數男性會介意女性的經濟能力比自己來得更優異。反觀，對於大多數女性來説，伴侶的工作條件、經濟能力、家境比自己好並不是個大問題，甚至會為此感到開心，覺得自己找到了一個「好歸宿」。當然，面對這類型條件上的「不平等」，條件較不那麼出色的那一方難免還是會因此感到自卑，這是人之常情。

通常遇到這樣的個案，我都會和他們一起探討問題的根源在哪，是什麼讓自己萌生不安全感和自卑感，搞得自己鬱鬱寡歡？這有許多可能性，或許你本身就是一個比較缺乏自信心的人；家庭或是身邊的人總愛拿你和伴侶來比較；以往不快樂的經驗所導致；伴侶總是有意無意地調侃……這些都是引起不安情緒的因素，讓你終日擔心這段關係不會長久，擔心伴侶也會像別人一樣做比較，或是嫌棄你。

若你是感到不安的那一方，而你真的為了這件事心裏不舒服許久，我會建議你坦誠地與伴侶溝通。不要害怕讓對方知道你的困擾，若你想要這段關係長久，就應該讓對方明白你的感受，一起想想應該怎麼解決。意識到情緒出現問題是件好事，你可以預防，但不要退縮、害怕，因為害怕是會帶來殺傷力的。當然，與對方溝通的前提是你要打開心門聆聽對方的回應，而不是一直鑽牛角尖，或許對方從不曾介意著一些外在的東西，有些時候可能是自己過敏了。

此外，若你真的覺得自己條件比對方差，何不換個心態，把心力放在提升自己的自我形象與價值？學習把壓力化為推動力、把負面轉為正面，換個角度思考並問問自己，難道你真的想要一個條件比自己差很多的伴侶嗎？

若你是被認為條件比較好的那一方，這裏有幾點是需要注意的。每個人的自信心程度皆有不同，每個人需要的「養份」都不一樣，而我發現許多人都不太敢把自己的負面情緒和思想表露給另一半，擔心對方會因此厭棄自己。為了避免不愉快的事情發生，多一點留意伴侶的心思、主動地給予對方鼓勵和讚美的話語，讓對方感受到你的在意。若你是那比較「耀眼」的一方，而你的伴侶會因此產生自卑感，我也會建議你儘量別過於鋒芒畢露，畢竟有時候我們很難避免旁人的輿論，儘量減少不必要的摩擦，把傷害減到最低。

戀愛中的自卑其實就是因為認知偏差和自身價值不足。解決方法也從這兩大方面入手，直接又有效（點圖放大閲讀）▼▼▼

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：伴侶條件太好我心有不安】