網民熱議15大控制狂情人特質　裝APP監視行蹤僅第6　最過分是這種

談情說性
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談戀愛是一件美好又快樂的事，可是不少人在交往後開始發現，雖然順利地跟喜歡的對象交往，擁有對方與被擁有本該值得開心，卻不知不覺成為一種負擔，若另一半是電視、電影裡面出現的、傳說中的「控制狂」，更容易造成日常生活中的巨大壓力啊！

甜蜜的小小占有欲還算可愛，但控制狂們在交往後會把對方當成自己的附屬品，認為必須非常清楚另一半的各種隱私。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查網民討論度最高、控制狂情人常有的15種症狀，如果在一共50分的控制指數中得分超過20分，代表控制慾有點強，超過25分就該認真思考，找到雙方的平衡最重要，否則還是小心為上！

怎樣辨別你的情人是否控制狂？看看以下一系列控制行為中多少個便知一二！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月10日至2021年05月09日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『控制狂情人的表現』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網民熱議15大「情人緊箍咒」行為（Dailyview授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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