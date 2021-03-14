撰文： 鄺俊宇 最後更新日期： 2021-03-14 21:00

每段愛情的尾聲，都是糟糕透頂的對峙，兩人都沒有提出分手，然後繼續保持規律的相處，猶如已停止心跳的病人繼續接受治療，沒有誰敢去主動拔喉，這個狀態的愛情很可憐，他寧願她真的不愛了，她寧願他真的犯些錯，好讓兩人能夠合理的分手？

心底裏知道不再愛這個人了，但又不想對方受傷，於是繼續裝沒事，繼續如常的在一起，這到底是愛對方還是傷害對方的做法？（《分手100次》劇照）

回想兩人走近的起初，那是這份愛情最美好的時間吧？愛情來得快，甜蜜感也像颱風般襲來，他和她都曾經覺得對方是自己心底裏最重要的一個人。是怎樣的原因，令到本來如此相愛的兩個人變得各自嫌棄對方？又是怎樣的原因，彼此明明已經不愛了卻不敢說出來，是因為害怕對方會受傷？還是不想當壞人的角色，想由對方先開口說分手？

其實男孩和女孩也不想這樣吧？或許有人試過重新去愛，但試過好幾次都不能成功，總是沒辦法回到最熱戀的時候？愛情一旦冷卻，的確難以重燃，這就像跑一場長跑賽，你若感到辛苦而停下腳步，身體一旦放鬆下來，你就難以重新起步。但當然，有些人的確也曾停下腳步來，但若身邊有人陪着你跑，鼓勵你重新起步，你或許也能重新跑起來吧？

但若然，連身邊本來陪你跑的人也放棄了呢？

一段愛情，若然兩人也死心了，那剩下來的豈不是只有責任和習慣？我們都希望自己是一個負責任的人，於是我們就負責任吧，就算愛情的感覺淡了，但我們依然繼續如常照顧對方，那麼這不就是負責任的表現嗎？對，你很負責任了，但最重要的問題是，你還愛這個人嗎？

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心底裏知道不再愛這個人了，但又不想對方受傷，於是繼續裝沒事，繼續如常的在一起，這到底是愛對方還是傷害對方的做法？愛，是逼不來的，愛情能在突然之間出現，也能在忽然之間消失，不一定有原因，這聽起來有點殘忍，但沒辦法，有時候兩個人不能夠走下去，或許不是有某一個人做錯了什麼，而是這個組合的本身就出了些問題，只不過在一起的起初時，甜蜜感遮蓋了一切，令人看不到問題的存在。

愛情的尾聲，通常也是痛苦的，但等待對方先說分手的人，內心面對的那種煎熬，痛苦其實也不輕吧？

「不如你先說分手？」當這是不會說出來的真心話，多可怕？

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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