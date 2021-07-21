分手後戀上「救生圈」前度回頭如何抉擇？時機錯再多的道歉沒意思

或許因為寂寞，你不自覺地與某一個人開始，然而你真的愛這個人嗎？你沒有答案。你只知道這一刻的你需要一個人陪，身邊剛好出現這一個他，於是你沒有問什麼，就與這個人開始了，反正愛情其實都只不過是為了開心吧？他的出現，剛好填補了你心裡的一些空洞。



原來一個與你一直在一起的人，一旦某一天忽然不見了，會連帶把部份的你也帶走。（《大叔的愛》劇照）

心裡的空洞因何而來？是上一個他吧？一個你不太想提起，但你卻經常會想起的人。他走了，也不再回來了，原來一個與你一直在一起的人，一旦某一天忽然不見了，會連帶把部份的你也帶走。何謂部份的你？正是你現在撫不到的傷口，心裡空洞洞的感覺，那正是你不想提起卻又無法忘記的部份。兩人相愛，從來都是靈魂互相交纏的過程，彷如繩結，要解開時往往都需要時間，而且繩結本身長滿荊棘，雙手在解結的過程或滲滿鮮血，雖然痛，但沒辦法，因為你是唯一能夠解結的人。

這個人的出現，像一個救生圈嗎？（《大叔的愛》劇照）

填補空洞的方法，莫過兩種：時間或新歡。我們沒辦法加快時間的流動，但找新歡來療傷不算太難吧？就像救生圈，當你在溺水時快透不過氣來，忽然拋來一個救生圈，你當然會立即捉緊過來，好讓自己先活命。這個人的出現，像一個救生圈嗎？他有及時把你從痛苦的深淵裡拯救出來嗎？

他有及時把你從痛苦的深淵裡拯救出來嗎？（《大叔的愛》劇照）

對，你暫時活過來了，你也很感激這個他了，那麼他還只是一個救生圈嗎？救生圈的意思通常是「用完即棄」，誰又會把救生圈珍而重之地收起來？問題在於：「若然上一個他，那一個你牽腸掛肚的那一個他回來了，你又會如何抉擇？」

人總是自私的，若然那一個他回來到你身邊，再溫柔的跟你說一句：「對不起。」

這一句多麼溫柔的道歉，能夠將你瞬間就擊敗過來嗎？

然而，有些人的回答是什麼？是淚流滿臉的接受他終於回來，還是幽幽的回一句：「太遲了」？

何謂一個值得妳愛的人？是一個會遺棄妳的？還是對妳不離不棄的？（《大叔的愛》劇照）

一個人的回頭，都需要講求適當的時機，若然時機錯過了，再多的道歉也沒有意思。若然這一句的道歉出現得及時，她或許會什麼也不理就撲回他的懷裡，畢竟這個久別重逢，在她腦海幻想過多少遍了？但若然這一句道歉太遲呢？又若然，她已經愛上另一個他呢？對，那個她本來以為是救生圈的他，她起初可能以為他的出現只為她減痛苦，但其實何謂一個值得妳愛的人？是一個會遺棄妳的？還是對妳不離不棄的？

這答案，就只有你自己才知道。

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關於作者

鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。



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