鞏俐神還原中國女排教練郎平奪影后　情路崎嶇53歲嫁70歲丈夫

《奪冠》由陳可辛執導、鞏俐主演，日前榮獲香港電影導演會公佈的四個獎項，其中現年55歲的鞏俐憑此戲勇奪「最佳女主角」獎，再度摘下影后桂冠。被譽為「最美東方女人」的影星鞏俐名聲早已冠絕海外，獲獎無數，雖然事業登峰造極，不過一代影后的情路卻異常坎坷，曾背「第三者」罵名、歷離婚等風波，即使在愛情裡跌跌撞撞，她仍堅信真愛？



55歲鞏俐主演《奪冠》再獲影后殊榮。（gettyimages）

55歲鞏俐神還原中國女排教練 憑《奪冠》勇奪影后演技獲讚

由陳可辛執導的電影《奪冠》，改編自中國國家女子排球隊的真實事件，鞏俐在電影中飾演女排教練「郎平」一角，細膩又出神入化的演技，將郎平教練的柔中帶剛、一絲不苟的神態展露無遺，被觀眾盛讚100%神還原，鞏俐亦憑該角色奪下香港電影導演會頒布的影后殊榮。

鞏俐在電影中飾演女排教練「郎平」一角。（《奪冠》劇照）

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鞏俐情路坎坷苦戀張藝謀8年 無懼做「第三者」戀情仍無果？

鞏俐的影視生涯璀璨輝煌，不過她的感情之路卻顯得頗為坎坷。為人所熟知的要屬鞏俐與知名導演張藝謀的一段情，鞏俐成名作《紅高粱》、《菊豆》、《大紅燈籠高高掛》等，都是與張藝謀合作，兩人合作無間創造不少佳作，更暗生情愫，但是張藝謀已有家室，鞏俐無懼「第三者」罵名，仍堅守這段畸戀。

在事業和感情上他們都是親密無間的伴侶，鞏俐雖然傾盡所有，等到張藝謀離婚，但最終兩人還是分手了，有指鞏俐渴望組建家庭而男方想維持現狀，最後只能黯然結束這8年地下情。在節目《楊瀾訪談錄》中，鞏俐曾提及舊愛，態度豁達大方，她表示與張藝謀的關係「跟從前沒有什麼兩樣」，兩人都有著共同目標就是拍出一部好電影，不過感情已昇華成故友的情誼。

張藝謀與鞏俐曾有8年戀情。（gettyimages）

閃嫁富商離婚收場 53歲嫁真愛？

恢復單身的鞏俐隨即投入到下一段感情，渴望婚姻的她閃嫁新加坡煙草大王黃和祥，兩人於1996年步入婚姻殿堂，有指二人關係融洽、從不爭吵，不過一直處於「相敬如賓」的狀態，後來因常常分隔兩地導致感情轉淡，種種因素下令婚姻觸礁。鞏俐與黃和祥在2009年和平離婚，結束13年的夫妻關係。

在情海中浮浮沉沉，鞏俐仍對愛情憧憬：「無論生活如何，平安、安靜、平穩最重要，還有，永遠不要失去那份很真的愛。」她終於在2019年，以53歲之齡，下嫁比自己年長17歲的法國「世界電子音樂之父」Jean Michel Jarre，在媒體的鏡頭下兩人總是十指緊扣、甜蜜相伴，在另一半面前鞏俐像個熱戀中的少女，幸福滿瀉。

鞏俐嫁給比自己年長17歲的法國「世界電子音樂之父」Jean Michel Jarre。（gettyimages）

我不覺得一個男人缺了女人他不能活，我也不覺得一個女人缺了男人她不能活。 鞏俐

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縱然情路幾經波折，卻無阻鞏俐尋愛的腳步。如今她對愛情另有一番體悟與見解，在《楊瀾訪談錄》中鞏俐認為「愛情就像工作」，雙方各司其職，一個家庭裡每個人分工不同，不需要誰去依賴誰，而是互相幫助。談及婚姻，鞏俐多了份淡然，少了些執念，她這樣說道：

婚姻只是一張紙，其實那張紙沒有什麼用處，有了那張紙就可以白頭到老？兩個人的情感需要維持，去呵護，工作的時候就全心投入，回到家裡就拋開工作，輕鬆地相處。 鞏俐

如今鞏俐不再執著於一紙婚約，輕鬆自在的沉浸在愛情中，更為瀟灑。（gettyimages）

▼▼▼同場加映：由吳君如監製及主演的電影《媽媽的神奇小子》即將在8月中上映，吳君如一改詼諧搞笑形象，飾演「蘇媽」照顧天生殘疾兒子蘇樺偉。現實生活中作為高齡產婦的吳君如在懷孕期間，也曾經歷過漫長又艱辛的時光？==>【媽媽的神奇小子︱吳君如演繹偉大母愛與陳可辛堅持不婚浪漫到老】▼▼▼

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▼▼▼同場加映：劉嘉玲直言與梁朝偉攜手走過30多年，一定會經歷爭吵、冷戰與掙扎，她表示：「會吵架，但最後都吵不起來。」梁朝偉也曾在訪談中分享：「劉嘉玲生氣，我從來不哄。」==>【劉嘉玲曬梁朝偉生日照盡顯愛意 不生育享受二人世界：最緊要珍惜】▼▼▼

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