單身不可怕　分手是真正了解自己的開始：多久沒向內心深處問好？

單身並不可怕，可怕在於你以為單身就代表世界末日，卻忘記了從前的你不也是一個人走過來的嗎？對，失去了一個你認為不可能失去的人，感覺相當可怕，但若然你任由這種不安感無限放大，這不只令你在愛情裡崩潰，還會連帶的摧毀你生活，這才是最可怕的事情。那麼應該如何做才好？首先，你必須要誠實的面對你自己。



原來鬧那麼多次的分手，最終始終會有一次真正的分手。《心情好又暖》

有不少朋友在分手後的頭數天，根本感覺不到痛苦似的，或許是心存僥倖，認為這一次和從前鬧分手一樣，說不定過兩天他就會回來跟你說對不起，於是你一切如常。可是當日子一天一天的過，你發現他今次好像來真的，世事是這樣子的，你越是以為它不會發生，它就是會這樣子發生的，原來鬧那麼多次的分手，最終始終會有一次真正的分手。當真正的那一次分手發生了，你才發現跟他分開並不單是幻想，而是會真真正正發生的。

與他維持在分手與未分手之間，這豈不是更辛苦嗎？（《分手說愛你》劇照）

我們何時會開始接受自己已經單身了？在跟他分開一個月之後？兩個月之後？這不是以時間做單位的，而是你清楚知道今次是真正的分手了，你不會再跟他復合了，更甚者是你連他身邊出現了誰也知道了，現實很殘酷，但這也好，不然你繼續心存盼望，與他維持在分手與未分手之間，這豈不是更辛苦嗎？

某一天，你終於接受自己單身的了，這可怕嗎？不，你由不能接受失去他，到接受他已經不再屬於你，這過程的痛若你也撐得過，這一刻確認的單身狀態，又怎會難得到你？這是一個結束，也是一個開始，你可以重新開始任何事，但請不要太心急於愛情的事，實在有太多人為了止痛而立即選擇與其他人開始，哪管你是不是真的喜歡他，都不理會的立即重新戀愛。抱歉，請先聽我一言，你是未準備好的，好嗎？

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單身的時間開始，其實也是你真正了解自己的開始。試問你有多久沒好好向心底裡最深處的自己問好？當你為了愛那一個他，而把你所有的感受都排在較後的位置時，你又有多久沒有照顧過自己的感受？

單身不可怕，也不是世界末日。

最可怕的是你不願意疼你自己，任由自己一直痛下去。

關於作者

鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。



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