性愛教室｜找尋G點4步驟手指放入有角度?　3個體位助刺激G點高潮

【造愛／高潮／G點／性愛技巧】高潮對於女性而言猶如驚喜旅程，當中有歡愉亦可能在不同階段有新體驗；陰道交的高潮，不同於「高潮捷徑」般的陰蒂高潮，然後又有「G點」、「A點」等高潮「傳說」，享受性愛，從來不止一種方式。



不少女性對「G點高潮」都是只聞其名，但從未親身經歷。（《老公那個進不來》劇照）

對高潮，你的瞭解有幾多？「G點高潮」對不少人而言如「都市傳說」，只聞其名，卻從未遇過。

G點是甚麼？先要追溯到80年代，美國性學家惠普（Beverly Whipple）提出陰道上壁區域受到刺激時或會達到高潮，並以「G點」稱呼這個區域，「G點高潮」的概念才逐漸普及。醫學網站《Healthline》指出，G點在陰道中並不是「獨立部位」，有學說指出G點是陰蒂的「根部」，刺激G點的興奮度好比陰蒂。

由於G點藏在陰道內，尋找G點是難事，《Women’s Health》引述性治療師指，G點要興奮時才會顯現突起，才會容易找到，也有4個步驟有助找到G點。但要留意刺激G點前要先如廁，因為觸及G點時會產生尿意，尿意可能令你害怕失禁而分心無法放鬆投入。此外，摸索及刺激G點時，需要用上手指，這時候要留意放入位置深度及角度技巧，方能到達這神秘迷人的G點領域。

▼▼▼【按圖看】找尋及刺激G點的4個步驟，記得事前要先要上廁所，以免因尿意而分心無法放鬆，另外，用上手指時的位置及角度等也有「這些」技巧。點擊看尋找G點4步驟▼▼▼

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高潮感覺比刺激陰蒂強烈？

有人或許會覺得陰蒂位於外陰，而G點在陰道內，要達到高潮倒不如「取易不取難」，但有性學專家提出G點高潮感覺比陰蒂高潮更飽滿及強烈。如果在性事出現「悶局」，不妨嘗試以體位刺激G點。

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▼▼▼【同場加映】陰蒂敏感但脆弱，若未興奮狀態時便用力搓揉，反會感到不適甚至疼痛。專家提出刺激陰蒂6大技巧，自慰或造愛時都可應用，不妨參考▼▼▼

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