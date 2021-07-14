性愛教室｜吵架後性慾高造愛更興奮? 以性愛修補破裂關係5大危機

造愛有不同時機，爭執後造愛，有助修補關係？Make-up Sex 又稱「和解性愛」，上一秒大家吵得臉紅耳赤，下一秒卻投入性慾之中，或許有人覺得難以想象，然而，有專家指，吵架後造愛有時會起緩衝緊張關係作用，不過，若將之視為「報復性行為」又或為了追求刺激感故意吵架後造愛，才可滿足性慾，則會令關係有更大危機。



造愛是否一定配合浪漫氣氛、放鬆心情下才享受？吵架後關係繃緊，大家都火爆，這時候要親吻擁抱已難，何況是造愛？巴伊蘭大學 (Bar-Ilan University)的一項研究或會令你對吵架後造愛（Make-up Sex）有不一樣看法，受訪者吵架後通常性慾更高，更想親熱，感覺強烈情況下更易達高潮。

性愛一定要有「天時地利人和」？（《一生一世》劇照）

《Women‘s Health》 引述臨床心理學家兼性治療師指，爭吵時的憤怒，有機會轉化成性慾，亦有修補關係的作用。吵架後造愛有好處，包括這可轉而為一種表達愛意的方法，造愛後會產生親密感，這亦有助大家溝通，亦若大家仍有意慾親熱，也證明仍然有愛意，意識到大家有問題要解決，就可進而審視關係，找出分歧及解決方法。

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吵架後造愛，可產生短暫性的親密感，對兩人的關係有「即時藥效」，但也不可一概而論，造愛後就等如沒問題。

吵架後造愛作為「報復性行為」？

如果出現以下5種情況，或許吵架後的性愛就未必有助修補關係，反而可能有反效果； 尤其若將之視為「報復性行為」，在床上變得不顧對方感受或以粗暴方式對待，又或大家反而覺得有特殊刺激感，甚至故意吵架然後造愛，才可滿足性慾，又或以此為討價還價工具，迫對方道歉或順從，則其實並沒修補作用，反而是危機。

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Make-up Sex非萬能？相處問題長遠還是要靠溝通解決。（《海角七號》劇照）

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參考資料：華盛頓日報、Women‘s Health



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