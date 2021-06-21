性愛教室｜改善性生活指南　傳教士式更刺激秘訣　腰痛有最佳體位

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-21 22:00

性愛教室｜夫婦或情侶一齊久了，性事難免出現悶局，不少人將原因歸咎於性愛姿勢。每次都重覆同一體位，有時想一試AV裏的「高難度動作」，臨門一腳又因怕受傷卻步。挪威國家廣播公司（NRK）最近發布的一份「性愛指南」或許助你「安全地」打破性愛悶局，他們邀請了不同性傾向的情侶示範60個性愛體位，每個體位都附上增加性興奮貼士，目的是為想改善性生活的大眾提供資訊。

NRK的「性愛指南」集結了性學家、醫師、治療師等專業人士的意見，為迎合不同人士需要，更標明適合背痛或膝痛人士的體位，實用性高。然而，這一份指南卻備受爭議，有人認為覺得內容正面健康，有人認為照片過於露骨，感覺被冒犯，又指性愛話題並沒有新聞價值。

NRK的主編克里斯蒂安森（Reidar Kristiansen）解釋，照片中的人雖是真實情侶，但拍照時並未有真正發生性行為，而且沒有展示生殖器官，製作指南是想帶給社會大眾正確的性知識及改善夫婦及情侶間的性生活。

在NRK的「性愛指南」中，有不少常見的性愛姿勢如傳教士式、騎乘式等，到底哪些姿勢適合腰痛或膝痛人士？這些性愛姿勢作些小改變，原來可以增加性興奮，更易達高潮？

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參考資料：挪威國家廣播公司（NRK）

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