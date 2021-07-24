性愛教室｜食避孕藥開啟「聖人模式」性慾全失？　避孕丸8大迷思

避孕方法｜服食避孕藥避孕，可享受毋須使用避孕套的「零阻隔」親密感。不過，近日有網民分享，女友服食避孕藥後，性慾大減，性生活由以往「每次見面都有」，變成歸零，令他苦惱。服避孕藥是否會減低性慾？應如何解決？不少人對於避孕藥是否多副作用？又或致肥等問題一知半解，由專家為你解答關於避孕藥的8大迷思。



台灣網民在討論區「Dcard」分享本來與女友性生活性事上很合拍，每次見面都很有「性致」，但有一次造愛期間，安全套意外破裂，需要食「事後避孕藥」緊急避孕，男方上網查到「事後藥」很傷身，與女友協商後，決定改以避孕藥作為避孕方式。

台灣網民分享女友服食避孕藥後，性慾大減。(《金都》劇照)

網友指，女友服食避孕藥後，宛如開啟了「聖人模式」，性慾大減，「一個月主動求愛不足2次，甚至根本沒有」，讓他甚為苦惱，有性需要時甚至往往「自行解決」。他坦言要尊重女友，不會覺得「她是我女友，就應該滿足我」，但對此覺困擾，希望可與女友重拾昔日美滿的性生活，於是在討論區尋求意見。

避孕藥致性慾低如何應對？

有網民提議，事主與女友商量換另一種品牌的避孕藥，或可重拾性慾。有醫療平台「Hims「Hims & Hers Health引述專家指，主流的混合性避孕藥會降低身體的睪酮水平，有機會導致陰蒂和陰道敏感度下降、陰道分泌減少及性慾減低。

避孕藥的確有可能影響性慾。（《志明與春嬌》劇照）

服用避孕藥後性慾下降也並非「絕路」，開始食避孕藥的首3個月副作用會較明顯，可先等待數月，觀察情況有否改善。另一方法是轉食另一種品牌的避孕藥，因每間藥廠配方劑量都略有不同；市面上大部份避孕藥都是混合式，如服食後性慾持續低落，可轉用只含黃體酮的單一荷爾蒙避孕藥作避孕，其不含雌激素，對性慾的影響也較少。

避孕藥會致肥？

不少人覺得「藥有三分毒，害怕服食避孕藥會影響健康，外國網站《Self》引述密芝根大學的專科醫生指出，新型避孕藥劑量低，產生嚴重副作用如血栓的風險也會減低。台灣婦科醫生顏兆熊則在期刊《生物醫學》提出有研究發現避孕藥可預防癌症如卵巢癌、子宮內膜癌及大腸癌。

避孕藥會導致水腫？（《最佳愛情》劇照）

女生愛美是天性，坊間亦流傳避孕藥會致肥的說法。《01女生》曾訪問婦產科醫生方秀儀，她指出，新型避孕藥的「黃體酮」有排水功效，可降低藥物中雌激素引起的短暫水腫。

近年推出的避孕藥副作用大大減緩，但林林總總的牌子該如何選購？21粒及24粒的避孕藥又有何分別？對避孕藥依然有各種疑問，醫生們為你解構避孕藥的8大迷思。

▼▼▼24粒裝避孕藥有助減緩經前不適？避孕藥可治療暗瘡？點擊避孕藥8大迷思▼▼▼

+ 12

參考資料：Hims & Hers Health、Self、《生物醫學》期刊



▼▼▼【同場加映】避孕藥以外安全套也是避孕好方式，近年安全套推陳出新，純素Condom可生物降解？點擊看10款安全套及潤滑劑推介▼▼▼

+ 20

▼▼▼【同場加映】男性亦有性慾低潮期？丈夫「性趣」盡失因覺妻子不性感？點擊看外國網站編輯實測如何用7天重新撩起丈夫性慾，重拾激情▼▼▼

+ 18

▼▼▼【同場加映】一齊久了，性事難免出現悶局，改善性生活可靠小技巧，傳教士式更刺激秘訣，腰痛有最佳體位？點擊看5大常見性愛姿勢及增加性興奮貼士▼▼▼