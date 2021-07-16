12星座｜如何讓伴侶離不開你？　雙子想相處無壓力　白羊愛女強人

星座｜有人覺得戀愛時總要有點「小機心」，才能愛得長久又甜蜜。在約會時或日常相處時，略施招數讓愛情保鮮，偶爾送驚喜小禮物、放假時去一趟本土小旅行、在對方加班後送上親手煲的湯。只是各人性格不同，討好方式也不一樣，對住12星座情人，如何俘虜對方的心，讓他離不開你？



台灣星座專家安德魯在個人YouTube頻道分享令12星座離不開你的方法，不少網民聽畢後都大讚「每一句都很準」。星座反映性格，火象星座（白羊、獅子、人馬座）熱情奔放，行動力高。他們的行程表總是排得滿滿，想要俘虜火象星座的心要有技巧地「若即若離」，在他忙碌時「識相」地不打擾，忙完後又會適時送上關心。又或者把生活過得比他們更充實，宛如女強人般，他們就會「心癢癢」地主動找你。

讓火象星座離不開你的方法是展現女強人的一面。（《婚內情》劇照）

水象星座（雙魚、巨蟹、天蠍座）多愁善感，溫和內斂。水象星座極需要安全感，只要成為他們依靠，生活大小事都照顧得無微不至，讓他們習慣有你在旁的生活，自然而然就離不開你。

風象星座（雙子、天秤、水瓶座）嚮往自由，不受拘束。他們希望與伴侶每天相處都輕鬆自在，樂觀成性的女生對他們而言最吸引，因為他們最怕處理伴侶的「負面情緒」，不論抱怨、指罵還是冷戰，都會讓他們覺得很大壓力，萌生想「回到單身」的想法。

風象星座嚮往自由，不願受拘束。（《分手100次》劇照）

土象星座（金牛、處女、山羊座）則腳踏實地，忍耐力高。他們獨立自強，但其實是被環境逼出來，因為他們不輕易相信人，於是將責任全攬上身。如果在他們面前展現有能力的一面，替他們排解煩憂，一起計劃未來，他就會覺得你是值得付託終生的對象。

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