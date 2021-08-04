性愛教室｜遲射被怨陰道鬆？男性有「G點」？4個技巧刺激感爆升

造愛時男方越持久越好？愈持久是否可令女性愈愉悅，但若對方在床上久久不射，疲累不堪仍要繼續，對雙方而言都可能是噩夢。有些女性第一反應可能是將責任攬上身：「我喺咪身材走樣？」、「我下面喺咪唔夠緊？」 到底造愛插入後多久仍未射便算遲射？自慰可射精但造愛時卻不能，原因何在？



遲射問題，女性別先歸咎於自己。台灣泌尿科醫生顧芳瑜指出陰道鬆緊度並不影響男性射精。台灣性治療師田雅筑在節目《深夜保健室》中分享一對夫婦因遲射問題前來求診，女方身材樣貌都很漂亮，在床上也願意嘗試任何性愛花招，但男方就是無法射精，可見遲射與對方的性魅力，沒有必然關係。

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生理原因如尿道問題 可導致遲射

田雅筑指，綜觀臨床案例，男性遲射的原因大多都是自慰方式影響，如自慰時總把陰莖握得太緊、速度太快，又或者故意「忍住不射」以增加持久力； 習慣性用「抖動」、「重壓」等另類方式自慰，久而久之大腦被制約，只能用這種方式才能「射精」，但在陰道內難以獲取同樣「快感」，因此造愛時便難以射精。至於生理上原因，例如尿道、膀胱等神經線受損，也有機會導致遲射出現。

女伴性感漂亮，男性也不一定「射得出來」？（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照）

床上4招增加性刺激

顧芳瑜醫生則指出，面對遲射問題，作為伴侶可做的就是提高刺激感，偶爾轉換性愛的環境、利用性玩具輔助、「口愛」作前戲都是不妨一試的方法。另一台灣泌尿科醫生程威銘在節目分享男性的3大敏感帶，加強刺激。

不過，若然伴侶遲射問題嚴重，性事上花盡心思仍無法解決，可與對方一起到泌尿科諮詢專業意見，透過藥物治療改善。

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同場加映：有些男性有遲射問題，有些則是「快槍手」。若然男伴太快完事，覺得有意猶未盡感覺，怕戳破傷他自尊，可以不用開口7招延長性愛時間。

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