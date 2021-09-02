盤點「寵妻魔人」劉在錫歷年放閃舉動　高調示愛：想將老婆紋胸前

被稱作劉大神的南韓「國民MC」劉在錫，幽默又機智的主持功力，加上愛家好男人的形象，讓他深受海內外粉絲愛戴，早前，他更是因為在節目上透露，如果要紋身的話，就會想把老婆紋在胸前，愛妻魔人的無預警大放閃，再次感受到他對老婆滿滿的愛了！



劉在錫從事演藝已有三十年，除了無庸置疑的主持功力，他的愛妻好老公形象也羨煞旁人！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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想將「老婆」紋上身的劉大神

在2008年和老婆羅京恩（又譯：羅靜恩）結婚後的劉在錫，就經常在節目中提到老婆的名字，這回在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，被問到會不會想要紋身，如果要紋的話，會想要紋什麼圖樣？他不假思索地回答，「如果真的要紋的話，應該會紋家人的名字」想不到，這個溫馨的答案，卻被外科手術兼紋身師的來賓開玩笑回擊，通常只有對老婆不好的老公，才會想要紋老婆的名字。

聽到這樣的發言，讓劉在錫思考了一下，決定修改一下自己的紋身圖案，他決定要在胸膛一邊刺上老婆的臉，另一邊則是自己的臉，然後在運動的時候，胸前的夫妻紋身還能親親，超級天馬行空的答案，不只讓人讚嘆劉大神的驚人的反應力，還再度被他們夫妻的恩愛感情閃到不行。

節目認愛不躲藏

藝人戀愛的時候，難免會礙於各種因素而選擇不公開，不過，劉在錫卻選擇在節目上主動認愛，在錄製綜藝節目《無限挑戰》時，非常坦蕩蕩地告訴全國觀眾，自己已和羅京恩戀愛4個月了，兩人正以結婚為前提的認真交往中，不躲藏的態度，瞬間讓人覺得，劉大神這舉動有夠帥！後來，兩人也在交往2年後結婚，育有一子一女。

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錄節目時總把老婆掛在心上

劉在錫為被稱為「寵妻好老公」，真的不是沒有原因的！雖然對家人私隱非常保護，但是，每當他遇到新奇的事情時，總會情不自禁地脫口說出：「真想帶我們京恩來看看～」遇到好吃的東西，更會特地打包回家，就是想跟老婆分享一切。

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我喜歡的女生最漂亮

還有一次，劉在錫在錄製綜藝節目《玩什麼好呢》時，遇上一個對他充滿好奇心的小妹妹，不斷詢問他的感情狀況，在坦承自己已經結婚後，妹妹緊接著問，「你和漂亮的女人結婚嗎？」劉在錫露出慌張的靦腆笑容後，回答：「叔叔是因為喜歡才結婚的，只要喜歡一個人，就會覺得對方漂亮。」超甜蜜的回答，根本就是要融化所有女性，讓人覺得京恩真的是太幸福了！

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