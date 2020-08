因好玩答應求婚　婚後卻愛上穩定感　姬拉麗莉衝破傳統價值的婚姻

英國影星姬拉麗莉(Keira Knightley)曾透露,結婚前一直覺得自己不適合婚姻,害怕婚姻生活會平淡無奇,但婚後反而愛上這樣的穩定感。

出演《魔盜王》系列走紅的英國影星姬拉麗莉,先後曾獲多項奧斯卡金像獎和金球獎提名。一向行事低調,甚至與社群媒體絕緣的姬拉,於 2013 年 5 月與「悲鳴樂團 Klaxons」的主唱兼鍵盤手詹姆斯萊頓(James Righton)低調結婚了。

對於婚姻,姬拉曾透露,只是覺得婚姻是件好玩的事,便義無反顧地投入了。

現在,我們一起看看,姬拉在面對婚姻這件看似嚴肅的人生重大事件時,如何將它巧妙、幽默地化為人生的點綴。

只是覺得,結婚好像是件好玩的事

姬拉 2014 年接受雜誌 Glamour 採訪時,被問及當初求婚的情形,她直言:「當詹姆斯向我求婚時,當下第一想法只是:『噢,我沒做過這件事,聽起來還蠻有趣的。』」(When James proposed I just thought,“Well, I’ve never done that before. It seemed like a fun thing to do.”)

2012 年兩人剛訂婚時,還曾對主詞要用「我」還是「我們」很不熟悉的姬拉,覺得一切很新鮮,甚至訝異於母親讓他們做了這個決定,她感到一瞬之間生活都變了樣的驚奇。

婚後,詹姆斯曾向姬拉暖心喊話:「我很幸運地愛上了一個總是令人驚喜的人。」姬拉也曾透露,其實結婚前一直覺得自己不適合婚姻,害怕婚姻生活會平淡無奇,但婚後反而愛上這樣的穩定感。

既獨立又總是追求自我的姬拉,剛開始視婚姻為人生中一項有趣的挑戰,投入之後卻看見更豐富的光景。婚姻或許就是這樣吧,相處得愈多,一起度過的好與不好也愈多,我們就此再也分不開了。

婚姻當然不只是甜蜜,還有那些必須共同面對的慘澹

不過,婚姻裡總有風風雨雨得一起度過。擁有「神鬼千金」外號的姬拉,經常躋身「英國演藝圈 30 歲以下富豪榜」,收入頗為豐厚。然而,另一方面,因丈夫詹姆斯所屬樂團「悲鳴」在 2014 年時解散,頓時失業,背負了樂團龐大的貸款債務。

在經濟拮据的狀況下,詹姆斯卻仍樂觀面對此事,打算藉此時間努力照顧女兒。出門在外,姬拉帶著女兒,詹姆斯也總是隨行在側,逗著老婆笑,摸著女兒的小手,小心翼翼地呵護著這個家庭。

姬拉與詹姆斯的婚姻似乎是在證明:「只要我可以,為什麼不行。」他們的結合,突破傳統的男主外、女主內的家務分配模式,也告訴我們,我們都不必再為了社會眼光,成為不想成為的模樣。為了彼此,為了愛,我們可以衝破傳統價值的牢籠。

排場是什麼,我不需要!姬拉:婚姻,只要享受當下浪漫就好

不同於許多荷里活明星的華麗婚禮,姬拉與詹姆斯在 2013 年 5 月在南法普羅旺斯低調成婚。一向不喜歡鋪張的他們,當天只邀請了 11 名賓客到場參與,姬拉更只簡單地穿上一襲香奈兒白色洋裝、小外套和平底鞋出席婚禮。

這場婚禮由當地市長 Aime Navello 證婚,Navello 坦言,他並不認識眼前這位荷里活明星,也在事前被要求不要宣傳此事。他試著描繪當天對姬拉的印象:「姬拉是一個很有魅力的新娘,而她和詹姆斯都很謙遜又不喜歡鋪張,這次的經驗實在讓我印象非常深刻。」

對於婚禮的安排,姬拉麗莉曾接受媒體訪問解釋:「我和 James 實在是不太喜歡誇張的婚禮,我真的不需要那些東西。我想婚姻其實跟排場是沒什麼關係的,但我也很享受那樣浪漫的氣氛。」

是啊,儘管只是簡簡單單的婚禮,看著姬拉和詹姆斯緊握彼此的手,踏著輕盈的腳步、雙雙微笑入場的模樣,就能感受到他們倆心中的喜悅滿溢,無人能再否定他們此刻如此真實的浪漫。

所以也許,婚姻不必有排場,結婚也不必仔細盤算,只要你喜歡,你有意經營,那也就是一個美好的選擇。

