因好玩答應求婚　婚後卻愛上穩定感　姬拉麗莉衝破傳統價值的婚姻

英國影星姬拉麗莉（Keira Knightley）曾透露，結婚前一直覺得自己不適合婚姻，害怕婚姻生活會平淡無奇，但婚後反而愛上這樣的穩定感。

出演《魔盜王》系列走紅的英國影星姬拉麗莉，先後曾獲多項奧斯卡金像獎和金球獎提名。一向行事低調，甚至與社群媒體絕緣的姬拉，於 2013 年 5 月與「悲鳴樂團 Klaxons」的主唱兼鍵盤手詹姆斯萊頓（James Righton）低調結婚了。

對於婚姻，姬拉曾透露，只是覺得婚姻是件好玩的事，便義無反顧地投入了。

現在，我們一起看看，姬拉在面對婚姻這件看似嚴肅的人生重大事件時，如何將它巧妙、幽默地化為人生的點綴。

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只是覺得，結婚好像是件好玩的事

姬拉 2014 年接受雜誌 Glamour 採訪時，被問及當初求婚的情形，她直言：「當詹姆斯向我求婚時，當下第一想法只是：『噢，我沒做過這件事，聽起來還蠻有趣的。』」（When James proposed I just thought,“Well, I’ve never done that before. It seemed like a fun thing to do.”）

2012 年兩人剛訂婚時，還曾對主詞要用「我」還是「我們」很不熟悉的姬拉，覺得一切很新鮮，甚至訝異於母親讓他們做了這個決定，她感到一瞬之間生活都變了樣的驚奇。

婚後，詹姆斯曾向姬拉暖心喊話：「我很幸運地愛上了一個總是令人驚喜的人。」姬拉也曾透露，其實結婚前一直覺得自己不適合婚姻，害怕婚姻生活會平淡無奇，但婚後反而愛上這樣的穩定感。

既獨立又總是追求自我的姬拉，剛開始視婚姻為人生中一項有趣的挑戰，投入之後卻看見更豐富的光景。婚姻或許就是這樣吧，相處得愈多，一起度過的好與不好也愈多，我們就此再也分不開了。

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婚姻當然不只是甜蜜，還有那些必須共同面對的慘澹

不過，婚姻裡總有風風雨雨得一起度過。擁有「神鬼千金」外號的姬拉，經常躋身「英國演藝圈 30 歲以下富豪榜」，收入頗為豐厚。然而，另一方面，因丈夫詹姆斯所屬樂團「悲鳴」在 2014 年時解散，頓時失業，背負了樂團龐大的貸款債務。

在經濟拮据的狀況下，詹姆斯卻仍樂觀面對此事，打算藉此時間努力照顧女兒。出門在外，姬拉帶著女兒，詹姆斯也總是隨行在側，逗著老婆笑，摸著女兒的小手，小心翼翼地呵護著這個家庭。

姬拉與詹姆斯的婚姻似乎是在證明：「只要我可以，為什麼不行。」他們的結合，突破傳統的男主外、女主內的家務分配模式，也告訴我們，我們都不必再為了社會眼光，成為不想成為的模樣。為了彼此，為了愛，我們可以衝破傳統價值的牢籠。

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排場是什麼，我不需要！姬拉：婚姻，只要享受當下浪漫就好

不同於許多荷里活明星的華麗婚禮，姬拉與詹姆斯在 2013 年 5 月在南法普羅旺斯低調成婚。一向不喜歡鋪張的他們，當天只邀請了 11 名賓客到場參與，姬拉更只簡單地穿上一襲香奈兒白色洋裝、小外套和平底鞋出席婚禮。

這場婚禮由當地市長 Aime Navello 證婚，Navello 坦言，他並不認識眼前這位荷里活明星，也在事前被要求不要宣傳此事。他試著描繪當天對姬拉的印象：「姬拉是一個很有魅力的新娘，而她和詹姆斯都很謙遜又不喜歡鋪張，這次的經驗實在讓我印象非常深刻。」

對於婚禮的安排，姬拉麗莉曾接受媒體訪問解釋：「我和 James 實在是不太喜歡誇張的婚禮，我真的不需要那些東西。我想婚姻其實跟排場是沒什麼關係的，但我也很享受那樣浪漫的氣氛。」

是啊，儘管只是簡簡單單的婚禮，看著姬拉和詹姆斯緊握彼此的手，踏著輕盈的腳步、雙雙微笑入場的模樣，就能感受到他們倆心中的喜悅滿溢，無人能再否定他們此刻如此真實的浪漫。

所以也許，婚姻不必有排場，結婚也不必仔細盤算，只要你喜歡，你有意經營，那也就是一個美好的選擇。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：結了婚繼續做自己，綺拉・奈特莉：只是覺得，結婚好像是件好玩的事】