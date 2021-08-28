接吻｜5大吻技成為接吻高手　舌吻猛攻惹反感「打圈」要配合時機?

接吻｜提升與伴侶的親密關係，當花心思在愛撫技巧，又或發掘新體位，有時候，原來掌握接吻技巧，反而可令對方更興奮。接吻是親熱時最容易被忽略的一環，甚至覺得嘴對嘴毋須花巧，但其實是令性慾提升的最直接方法。性治療師提供5大接吻技巧，隨時比起性感內衣，更能讓他慾罷不能。



和他深深一吻，可撩起性慾，也可增進感情。（《香港愛情故事》劇照）

一個好的吻，不僅能燃起慾火，更能增進感情。一項調查指出，情侶或夫婦間接吻頻率越高，對關係的滿意度便越高。有些愛侶造愛時會直接跳到「戲肉」，下次不妨放慢節奏，享受觸碰對方柔軟雙唇的時光，重拾久違了的浪漫氛圍。

練習接吻可「自己來」？

吻得太大力或會弄痛對方，吻得太輕又令毫無感覺，懂得拿捏力度是成為接吻高手的第一步。單身久了，你或會擔心自己吻技已變生疏？其實練習接吻技巧，不一定要有對象。如想自行練習接吻力度，拇指與食指之間的肉與嘴唇感受到的感覺相似，大可嘗試當「伴侶的嘴唇」般吻，更能清楚力度如何。

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接吻要懂得拿捏力度。（《非分熟女》劇照）

舌吻是一門學問，一來就將舌頭伸進對方嘴巴，再猛戳對方的舌頭，如此吻技，只會引起反感。網站《bustle》引述性治療師指出，舌頭是強壯的肌肉，切忌用力過度，應先輕吻，感覺更激烈時才舌吻。

舌吻不一定猛攻，伸入舌頭再輕柔地打圈，想像與伴侶的舌頭正在互相愛撫。舌吻也可一個人多練習，舌頭在手背上用不同方式移動，找出感到舒服的力度，然後便可對伴侶用上。

接吻適時停頓增浪漫感覺

有些人接吻時很「肉緊」，吻到喘不過氣為止，但「窒息的吻」未必能讓對方感受到你的愛意，適時停頓反而能增加浪漫的感覺。接吻適時加入停頓位，此時與伴侶深情對望或輕撫對方的雙唇，想鬼馬點可露出一抹狡猾微笑，營造甜蜜的氛圍。

吻得「肉緊」，反會惹人反感？（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

即使你是接吻新手，也記得要藏拙，沒有人會喜歡匆忙的吻，即使你感覺再緊張，也要嘗試輕柔、慢慢地進入一個吻，不要讓對方覺得你焦慮、不耐煩。

接吻時可多運用身體動作配合才不會讓人感覺生硬，可輕撫對方的臉龐、頭髮表達愛意，如喜歡激烈一點，也可緊抱讓對方感受你的熱情。

學會以上接吻訣竅，下次與伴侶雙唇交疊時，絕對能給予對方驚喜。

接吻要懂得拿捏力度。（《非分熟女》劇照）

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