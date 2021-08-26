性愛｜發夢與前度造愛有性暗示 ？　6類春夢解讀「打野戰」有隱瞞

性愛教室｜夢境反映潛意識，夢到一場熱烈性愛，背後有特別含意？春夢往往充滿超現實情節，地點、對象或模式令人意想不到的興奮，春夢背後另有含義？性愛專家指某些春夢場景，可能是性暗示，又或反映你當刻的煩惱或情緒。



春夢與性慾有關，生活中性慾未被滿足，就藉由在夢境發洩，這樣解讀未必全然正確，春夢的意義有時不止於生理需要。有性治療師分析列出6大常見春夢，並拆解背後含意。

春夢夢到與前度造愛，是想復合？夢到造愛的對象是名人，也不一定因為內心對他非常迷戀？這些春夢反映甚麼？

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夢見「打野戰」因感焦慮？

有心理治療師及性治療師指，夢到在公開場合車、樹林等地方造愛，並不等如想成為「暴露狂」，而是內心焦慮的反映，「這代表你害怕有些事情或秘密會曝露，並且會受到旁人批判，因而感到焦慮。」

夢見性虐待場景，不代表你追求刺激性愛。（《愛的詐欺犯》劇照）

春夢是性虐場景，不代表你內心想追求刺激性愛，有可能只是反映你心中壓抑已久的負面情緒。有關「支配」或「被支配」的夢境，意味現實生活上有些事讓你敢怒不敢言，不妨回想自己在現實生活中，例如人際關係或職場上，自己覺得被「操控」，為自己尋求解決方法。

至於夢到與伴侶以外的人造愛，先不用急着罪疚，因為不代表你想精神出軌，也有可能來自你對伴侶感不滿，不妨與對方坦白感受，解開心結。

夢見前度就是想復合？

春夢於心理學角度而言，有時也會因為「日有所思，夜有所夢」。夢到與意想不到的人造愛，如親朋戚友、伴侶的兄弟姐妹等，明明平時對他們從沒性幻想，卻在夢中親熱，醒來好不尷尬，但別太過慮，原因可能只是單純最近與對方經常見面，因此睡覺時潛意識會想起對方罷了。

有些春夢沒有特別含義，只是日有所思也有所夢。（《志明與春嬌》劇照）

即使夢見與前度親熱，也不一定因想念對方，或許是你們的紀念日將至或在社交媒體看到他的近況，潛意識中再勾起對前度的回憶，所以才會夢中相見親熟。一場春夢而矣，未至於等如心理上出軌？

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