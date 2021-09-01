Spencer｜Kirsten Stewart飾演戴安娜　改叛逆形象氣質神似王妃？

戴安娜王妃傳記電影《Spencer》日前釋出最新預告，由《吸血新世紀》系列女主角Kristen Stewart飾演戴妃，講述1991年戴安娜王妃與王室成員度過最後一個聖誕節，並於節日過後便決心離婚。早前(8月31日)，戴安娜王妃逝世24周年，她曾是童話主角，卻錯付真心，困在一段不快樂的婚姻。從離婚到發生意外，一代傳奇人物的悲歌，仍令人唏噓。



《吸血新世紀》系列女主角Kristen Stewart飾演戴妃，舉手投足之間都與本尊十分相似。（《Spencer》劇照）

選角曾引爭議 Kristen Stewart收斂叛逆形象飾演優雅戴妃？



戴安娜王妃的傳記電影《Spencer》預計11月上映，找來《吸血新世紀》系列女主角Kristen Stewart擔任女主角，其形象叛逆硬朗，與戴妃溫柔氣質相差甚遠，選角一度備受爭議。不過，在最新劇照與預告中，Kristen Stewart完美還原戴安娜王妃的造型，落寞哀傷的眼神讓人感受到戴妃的苦楚，獲讚與本尊有幾分相似，加上眾多名牌服裝加持，重現戴安娜王妃多個經典時尚的衣著打扮，令造型更維妙維肖，讓人更期待Kristen Stewart在電影中的演繹。

電影《Spencer》講述1991年戴安娜王妃與其他皇室成員在私人鄉村別墅度過聖誕節，並於假期後下定決心與查理斯離婚，兩人感情早已出現裂痕。現實生活中，二人於1992年宣宣佈分居，該時期想必戴妃身心飽受煎熬。戴安娜王妃曾自認患上暴食症，甚至自殘，這等狼狽不堪全始於壓抑的王室生活以及與查理斯的婚姻出現裂縫……

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From day one, I always knew I would never be the next Queen. 從第一天起，我就知道我永遠不會成為王后。 戴安娜王妃（Princess Diana）

世紀婚禮成悲劇開端



1987年戴安娜與查理斯王子在英國聖保羅大教堂完成「世紀婚禮」，當時全世界有7.5億人看婚禮的現場直播，年僅20歲的戴安娜嫁入王室獲得王妃頭銜，人生從此發生翻天覆地的變化。但她卻憶述那場婚禮：「一切看上去都很美好，但我並不開心，那是我人生中最悲慘的一天。」

有傳戴安娜在婚前就知道丈夫查理斯與情婦卡米拉依然藕斷絲連，但是她仍選擇嫁給查理斯，希望能透過婚姻挽回他的心。

查理斯王子愛著另一個人，他幾乎一生都是如此。 《The Story of Diana》

查理斯王子承認婚外情，戴安娜婚後生活身心俱疲。（Getty Images）

我不喜歡自己，自尊心低到極點，覺得自己毫無價值，毫無存在感。 戴安娜王妃（Princess Diana）

戴安娜王妃（Princess Diana）承認自殘：我不喜歡自己



丈夫查理斯王子的婚外情對戴安娜王妃來説無疑是重棒一擊，貌合神離的婚姻生活讓她身心幾近崩潰。戴安娜接受BBC《廣角鏡》專訪時，直言不諱地承認自己患上產後抑鬱症和暴食症，甚至自殘：「當沒有人願意聽你傾訴，自己內心深處充滿傷痛和苦楚，於是便試著割傷身體，因為心裡渴望得到幫助。」

婚後戴安娜終於明白無法改變眼前的這個男人，也無力去挽回這段支離破碎的愛情，加上在王室孤立無援的境況，以及媒體緊追不捨的報道下，王妃生活深陷絕望。

這段婚姻有三個人存在...確實太過擁擠了 戴安娜王妃（Princess Diana）

戴安娜王妃（Princess Diana）在王室的後期生活十分不愉快，毫無私隱可言。（Getty Images）

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童話故事，就這麼結束了。更重要的是，我們的婚姻也走到盡頭，畫上句點。 戴安娜王妃（Princess Diana）

離婚逃出王室魔爪 重奪生活自主權



戴安娜王妃的公開言論激怒王室，造成無法挽回的決裂。1996年戴安娜王妃與查理斯王子正式離婚，她獲准保留「查理斯王妃」頭銜，離開王室的魔爪回歸自由身。

正式離開王室後，戴安娜決定做「民眾的王妃」，更積極地參與公益活動，利用自己的名氣與影響力來傳達善念。戴安娜注重人道及慈善工作，她探訪愛滋病病人、走訪街頭探望街友、穿上保護衣勇敢地探索半解除的地雷陣……喚醒大眾對苦難、疾病與貧窮的關注。離婚後的戴安娜成功活成新時代女性的指標與理念，翻開人生新一頁。

戴安娜王妃（Princess Diana）於1997年逝世，享年36歲。（Getty Images）

戴安娜王妃（Princess Diana）離世前生日 性感衣著如無聲控訴



當年戴安娜可謂是「時尚的指標」，只要是戴安娜曾穿在身上的單品，都會掀起模仿風潮。離婚後，戴安娜王妃出席公開活動，穿著更加大膽時尚，裁剪簡單俐落的低胸禮裙，彰顯滿滿的自信與光彩。少了王室種種條規的束縛與枷鎖，戴妃踏出的每一步，彷彿變得更加輕盈又愉快。

1997年7月1日是戴安娜人生中最後一個生日。（lady.diana._@IG）

1997年戴妃離世前人生最後一個生日，出席了倫敦泰特美術館百週年慶典晚會，當晚她以一襲低胸黑色珠繡晚禮裙亮相，回復「自由身」的她完全衝破了英國王室的種種禁忌。在步入會場前親民地與民眾打招呼，接過人們遞給她的禮物與花束。神采奕奕的戴妃溫柔的笑容永遠地留在了人們的腦海中，光彩奪目的氣質仍讓眾人著迷。

▼▼▼【按圖看】戴安娜王妃（Princess Diana）離婚後最性感衣著▼▼▼

同場加映：梅根自嫁入英國王室後爭議不斷，她曾在紀錄片中一吐苦水，表示自己非裔血統被當成「怪物」看待，受到不公平對待。曾經戴安娜在王室的孤立無援，與梅根的處境如出一轍？

▼▼▼【按圖看】梅根擅自宣佈離開王室 傳女王震怒 哈里恐梅根成爲下一個戴妃？▼▼▼

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同場加映：英女王（伊利沙伯二世）與菲臘親王相伴73載，二人年紀相差5年，一見鍾情下逐於1947年7月9日訂婚，同年11月20日正式結為夫妻。73年的婚姻生活，靠的是雙方一直堅守信念才能維繫多年，菲臘親王為英女王做過的驚喜、默默在身邊守護對方等等的甜蜜秘訣，都能令英女王感到安心，只有菲臘親王在身邊，英女王才會笑得忘懷。

▼▼▼【按圖看】菲臘親王為英女王棄一切相愛相守73載 幸福婚姻關鍵是寬容？▼▼▼