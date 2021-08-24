石原里美殘奧傳聖火短髮新形象激讚　「57黃金比例」知短髮無剪錯

髮型｜東京奧運後，接著是東京傷殘奧運展開，傳遞聖火大使的石原里美以清爽俐落短髮新形像出現，令人眼前一亮，備受稱讚；剪短髮未必人人適合，想跟潮流剪短髮，又擔心效果不如預期，不妨先看看自己是否擁有剪短髮的「57黃金比例」，也可因應不同面型看看選擇哪種短髮造型，失敗率大大降低。



石原里美日前傳遞東京帕運聖火，以超短髮新造型亮相。（satomi_86_1224）

「日本國民女神」石原里美新短髮引熱議



「日本國民女神」石原里美日前出席東京傷殘奧運聖火傳遞儀式，石原里美擔任東京奧運聖火大使，她以清爽短髮造型亮相，引起熱議。

石原里美近年很長時間都是飄逸微捲長髮造型，今次換上耳下短髮，髮尾碎薄具層次感。石原里美本身屬於菱形面型，具空氣感的瀏海突出顴骨，可柔和臉部線條，新短髮讓石原里美的立體五官更為突出，予人清甜活潑兼減齡。

▼▼▼【按圖看】石原里美換超短髮氣質逼人 短髮造型更勝長髮？▼▼▼

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同場加映：何超蓮短髮被讚「何超正」短髮人人啱？「57黃金比例」一定無剪錯

短髮予人活潑清爽感覺，不少長髮女生，對於短髮不時會心思思，但又擔心自己短髮效果不如預期，大可參考短髮「57黃金比例」計算方法。

短髮「57黃金比例」計算方法 ：測量耳垂到下巴的垂直線距離，不超過5.7厘米，另外，頸部黃色線比例，即頸部長度多於9厘米，則剪短髮，應該也不會後悔。

▼▼▼按圖看「5：7黃金比例」量度方法▼▼▼

5種面型適合的短髮髮型 ：長臉剪短髮避免中間分界

短髮也有不同造髮，可根據不同面型選擇哪類短髮例如，長臉應避免中間分界，斜瀏海短髮造型可在視覺上縮短面長；至於方臉型則因下頜角明顯，容易予人「大臉」印象，選擇短髮時長度不應太短，可保留至及肩，達到柔和腮骨線條顯小臉的效果。

▼▼▼【按圖看】常見的5種面型究竟適合哪類的短髮？方臉最忌齊劉海，圓臉則較適合直短髮▼▼▼

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近年短髮成為潮流，陳自瑤換上清爽短髮、「文青女神」袁澧林一頭俐落的直系短髮，被讚與王菲神似，倪晨曦亦打破大波浪曲髮造型，剪了短髮後即予人清爽感覺。

【按圖看】剪去長髮換上一頭短髮的女星，有人為事業剪去留了17年的長髮？這位女星更自爆剪短髮後零追求者？▼▼▼

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同場加映：2021年髮型│楊丞琳示範韓國大熱流蘇剪顯瘦面 10款人氣短髮推薦

韓國流行「流蘇剪」深受女生追捧。「流蘇剪」著重於髮尾的層次，讓原本規律又毫無變化的髮尾變得更加輕薄有層次，可以減輕髮尾的厚重感，從而增強下顎的線條，有瘦臉的效果，台灣女星楊丞琳也從One Length的筆直短髮換成了「流蘇剪」。

▼▼▼【按圖看】2021年10款大熱短髮造型圖鑒 Lisa、楊丞琳掀熱潮▼▼▼