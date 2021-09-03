伊藤潤二｜恐佈漫畫大師「恐懼」女性　與插畫家太太一張貓相結緣

伊藤潤二｜《走進伊藤潤二的詭異世界》展覽10月在南豐紗廠展開，以日本恐怖漫畫家伊藤潤二的作品為主題，模擬五個漫畫故事主題，讓觀眾如置身其中，體驗伊藤潤二的恐怖美學。伊藤潤二筆下的雙一、富江等角色為人熟悉，但原來伊藤潤二還是貓奴，《伊藤潤二之貓日記》分享與妻子「A子」的貓奴日常，恐怖大師也有可愛一面。



【伊藤潤二｜香港展覽】《走進伊藤潤二的詭異世界》展覽將會於10月在南豐紗廠舉行。（ The Mills網站）

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伊藤潤二為了克服「女性恐懼症」而創造「富江」

今年58歲的伊藤潤二，是日本恐怖漫畫家，本來從事齒模技工，他從小深受楳圖一雄的影響，1986年初次投稿，後來以《富江》一鳴驚人。

伊藤潤二的經典作品《富江》，講述女主角川上富江年輕貌美，皮膚白皙，驕縱殘忍，卻有魔力令男人為她瘋狂、不擇手段討好她，甚至因妒忌殺死她，但富江被殺後，卻會似細胞般分裂復活。

伊藤潤二之後作品的女主角，或多或少都有富江的影子。伊藤潤二筆下的愛情也大多黑暗、恐怖、不得而終。

伊藤潤二曾解釋說，其一，畫美女是對畫家的挑戰；其二，則想反映一種現況。他在訪問中提到：「有的女人既粗暴又任性，總是給別人帶來麻煩，但男人反而會被這種女人迷住，然後慘遭不幸。」但伊藤潤二的戀愛經驗其實不多，和女生說話會膽怯，為了克服對女性的恐懼，於是創造了最可怕的女人—富江。

【伊藤潤二｜香港展覽】《富江》是伊藤潤二的經典作品，講述女主角川上富江年輕貌美，皮膚白皙，有魔力令男人為她瘋狂。（《富江》劇照）

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太太同是畫家：喜歡她與富江相反 不然無法工作

伊藤潤二曾經一邊當齒模技工，一邊畫漫畫、趕交稿件，生活忙碌，後來才當上全職漫畫家。

據日媒報道，因為伊藤潤二忙於工作，個性害羞，從來未把自身的愛情經驗放在作品中。被問到喜歡怎樣的女生，伊藤潤二就答：

與富江相反、有著溫柔個性的人，否則將會被她牽著鼻子走而無法好好工作。 伊藤潤二

【伊藤潤二｜香港展覽】伊藤潤二本來一邊當事齒模技工，一邊畫漫畫、趕交稿件，生活十分忙碌，後來才當上全職漫畫家。（陳嘉元攝／藝文）

伊藤潤二太太石黑亞矢子是插畫家及漫畫家，常以妖怪與愛作主題，曾獲第四屆ARTBOX獎、若尾真一郎獎等多項獎項，石黑亞矢子性格與伊藤潤二同樣低調，她的朋友遂安排二人在聯誼活動中相識，石黑亞矢子向伊藤潤二分享手機裡的貓相片，打開了話匣子，二人遂開始約會。

【伊藤潤二｜香港展覽】石黑亞矢子樣是出色畫家，常以妖怪與愛作主題，曾獲第四屆ARTBOX獎．（mamekumakuma＠Twitter）

當時的伊藤潤二為了見石黑亞矢子，住在岐阜的他會坐3小時的JR列車到淺草，二人在2006年結婚，育有2名女兒。

伊藤潤二是貓奴 曾推出貓漫畫

石黑亞矢子曾在訪問中分享，妖怪與恐怖雖然相似，但本質不同，因此二人甚少合作，但她有時也會充當伊藤潤二的助手，幫忙畫背景；伊藤潤二則曾推出漫畫《伊藤潤二之貓日記》，以「A子」稱呼太太，記錄二人同居與作為貓奴的生活日常，曾因貓咪與太太更親近而吃醋，恐怖大師也有可愛一面。

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