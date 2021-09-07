恬妞兩次婚姻曾因離婚感無面　與萬梓良結婚4年分手：戀愛最傷我

恬妞近日接受港台節目《守下留情》訪問，經歷兩段婚姻的她，談及首任丈夫離婚後，因覺無面，不敢回台灣娘家，轉而到香港發展，因而與第二任丈夫萬梓良因戲生情，但第二次婚姻僅維持4年告終。算命的說她甚麼都好，就是婚姻不好，女兒也勸她再婚，但恬妞說：「戀愛是最傷我的，把這個拋棄後，其他都是最美好的」，63歲的她，寧願單身自在。



恬妞離婚後因感羞家不回台灣娘家，轉到香港發展，首部香港電影便是《我愛太空人》。（《我愛太空人》劇照）

恬妞曾經歷兩段婚姻，1984年嫁給印尼華僑葉聰豪，新婚夜發現對方在印尼已有家室，為面子強忍下來，後來終因難忍受丈夫出軌，決心離婚。

憑台灣電影《蒂蒂日記》奪得金馬影后的恬妞，離婚消息被台灣媒體大篇幅報導。

我性格很傳統，以前覺得女人結婚就應該一世，離婚當下不知如何面對，那是我人生中最無面的日子，於是離開台灣。 恬妞

她抵不住壓力，遂轉而到香港發展，出演多部重頭劇如《他來自江湖》、《少年英雄方世玉》，演藝事業創另一高峰，遇上第二任丈夫萬梓良，二人舉行了一場高調華麗的婚體，成為電視台「特備節目」，在觀眾面前發表愛的宣言，轟動一時。

然而，這段婚姻僅維持4年。恬妞曾說，算命師傅曾批自己「甚麼都好，就是婚姻不好」。

恬妞感情路波折，仍樂觀面對。（IG@spencer_chu）

憧憬婚姻 不管是誰求婚都會嫁

恬妞憧憬婚姻，5歲便登台演出，十多歲拍攝電影電視劇，自小到處奔波，她心底渴望遇上對的人，可安定下來。在戲裡被多次求婚，現實中卻沒有，她在26歲時突然心想「不管他是做甚麼，只要他求婚，我就一定嫁給他。」

第一任丈夫葉聰豪是經朋友介紹下認識，拍拖不久便閃婚。當時有朋友提醒葉聰豪已有家室，但男方聲淚俱下地發誓自己單身，又找來家人「演戲」，恬妞選擇相信對方。

恬妞第一次結婚時沒有披上白紗，只身穿便服在拉斯維加斯簽字，「因為他已有太太，其實是不能結婚，但在拉斯維加斯則可以。」

恬妞與首任丈夫誕下女兒，女兒也成為自己的人生支柱。（《沈春華LIFE秀》影片截圖）

恬妞在台灣節目《沈春華LIFE秀》講述，新婚夜聽到他以印尼話講電話，她雖然聽不懂，但感覺他是和伴侶及孩子講話，她質問之下，對方才直認在印尼有家室。她形容「其實在結婚當天就應該離婚」，但恬妞卻還是跟他回印尼，「一是因為心軟，二是為了面子。在那個時代，對女人而言，離婚是不能去面對，不能發生的事。」

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恬妞與萬梓良結婚想女兒有「父親」

第一段婚姻為了「面子」，未料到第二段婚姻也是，不過，是為了「女兒的面子」。

結束第一段婚姻後，她轉到香港發展，多次與萬梓良合作，因戲生情。她坦言當時萬梓良對自己很好，對孩子也很好，因此決定跟萬梓良結婚，「小孩子要上小學了，任何地方都要填表格，但父親欄永遠都是空，她會很沒有面子。」

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萬梓良當年在婚禮上曾向恬妞許下承諾「3個人一條命」，除了照顧太太，也會照顧恬妞與前夫所生的女兒彤彤。然而，二人在結婚4年後便因「性格不合」而離婚。

恬妞多年後受訪剖白，當年不懂得與萬梓良相處，他事業受挫，心情低落，兩人關係也因此變得疏遠，「我可以令任何人覺得歡樂，唯獨不能令萬梓良開心。」

63歲的恬妞風韻猶存，選擇享受單身。（恬妞微博）

緣份盡了，她也灑脫接受。二人離婚後，萬梓良於2002年再婚，婚後誕下一子； 恬妞則仍然單身，女兒催她快點「嫁人」，但她直言，戀愛最傷，她放棄戀愛了。

我知道戀愛是最傷我的，所以我把這個拋棄之後，其他都是最美好的。 恬妞

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