網民票選女生性事上最討厭7種行為　造愛前不清潔有異味最難頂？

高潮如女人心般難捉摸，每人對性的喜好不一，但男人在性事上總有些常犯錯誤，如自以為「暖男」狂問感受、受到AV影響覺得「愈大力愈快樂」，有調查指，原來女生女生性事上最討厭的行為，是男伴造愛前沒清潔，發出陣陣異味...



台灣YouTube頻道「可樂研究社」的團隊，就「男人在性事上的NG行為」收集網民意見，總結女生討厭的7個性事行為，並邀請兩性專家許藍方博士分享意見。從調查結果中，或多或少有助性事上減少犯錯，享受更大程度的性趣。

男生在性事上的NG行為，哪個讓你最討厭？（《小姐誘心》劇照）

造愛提前度是大忌？

前女友在關係中不一定是禁忌，但在性事上就絕對不能提。有些男生造愛時會說「我前女友這樣會高潮，為甚麼你不行？」、「我前女友喜歡這姿勢，為甚麼你不喜歡？」，每個人敏感帶及性喜好不一樣，硬是要將現任與前度比較，會讓女伴覺得難受。

親熱時提前度絕對是大忌。（《春嬌救志明》劇照）

至於女生討厭的性愛行為之一，便是男伴造愛前沒清潔，除了會有異味外，更有機會將令陰道受感染。許博士提醒，陰莖以清水清洗便可，注意清潔冠狀溝，最容易藏菌。

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【同場加映】性愛教室︱造愛時被追問「高潮未？」 網民分享16句話慾火秒熄滅

有幾類最掃興說話，可瞬間撲滅慾火； 造愛時被不停追問高潮到來沒？又或者催促快完事，造愛中途突然停下來問一些生活日常鎖事如「幾時放假？」諸如此類，本來性慾高漲，也會猶如一盆冷水，令慾火瞬間熄滅。

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【同場加映】性愛教室｜女生沒有高潮8大原因 男方控制做愛「時間」更易滿足

造愛時間越長，女生就會越滿足，才會有高潮？其實高潮與造愛長短無關，有些男生盲目追求性愛時間，甚至病態地在性愛途中「計時」，反而破壞了性愛的質素。

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