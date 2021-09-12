性愛教室｜女生自慰入門5招　打圈手勢更刺激「事前準備」易高潮?

自慰｜單身女生常常會被形容為「很Dry」，其實一個人也可「滋潤」身心。在香港社會羞於談性，關起房門，在最私密的空間，可盡情享受自慰的快樂時刻。然而，對於自慰，不少女生仍是「BB班」，不妨參考專家教授自慰入門招數，循序漸進探索自己的身體。



生活忙碌，連自慰習慣也很速食，情趣用品店漸趨流行，不少女生將性玩具當作「高潮捷徑」，短短數分鐘已達高潮，卻欠缺了探索身體、發掘敏感帶的樂趣，但其實用手也可享受到強烈的性快感。

自慰是女性探索身體的一種方式。（《非分熟女》劇照）

自慰慢慢來更能放鬆

純粹用手自慰，不少女生也會直接刺激陰蒂或陰道。

臨床性學博士Rachel Sommer卻在外國網站《Bustle》指出，自慰不宜心急，可嘗試加入「前戲」鋪墊，延長刺激感至於，高潮感覺也會更強烈。若直接刺激陰道或陰蒂，或會忽略身上其他敏感帶，建議從頸部、肩部、胸部開始慢慢往下探索。

性治療師Vanessa Marin在網站《Bustle》指自慰需要時間練習，她建議女性每週抽2日自慰，每次20-30分鐘享受自慰過程。在開始自慰前，盡量放鬆心情，可進行「事前準備」如先浸浴、聽音樂，幫助自己進入狀態，才能容易達到高潮。

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刺激陰蒂有訣竅？

即使未有性經驗，女性也可自主開發性趣味，自慰不一定要「插入式」，不少性治療師及性學家都指出陰蒂高潮比陰道高潮更易達到。陰蒂神經末梢密集，觸覺敏感，然而在未興奮下刺激會導致痛楚，因此一開始先用手指輕輕在陰蒂周邊圍繞進行自慰，謹記自慰秘訣要在於「慢慢來」，有了感覺才逐步調整節奏，急於直接刺激陰蒂反而會感到痛楚易有反效果。

自慰要慢慢來，有感覺了才開始。（《非分熟女》劇照）

自慰與性愛一樣，要先嘗試才知道自己喜好。女性可用不同方式摩擦陰蒂，從而找出最喜歡的方式，例如可隔着內褲摩擦，又或者用道具輔助，雙腳夾着枕頭可摩擦陰蒂。女生可勇於靠自己尋找身體的快樂，自慰更是自然不過的慾望，毋須感到害羞忌諱。

參考資料：Bustle



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