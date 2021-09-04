性愛教室︱性上癮似借酒消愁難自控？　約炮嫖妓無快感只想有人陪

性上癮是否「鹹濕」？不少人將兩者掛勾，伴侶整天「想要」是否對性上癮？性治療師及資深社工指出，原來大部份性上癮者並不熱衷與伴侶造愛，他們通常把性愛視為發洩壓力和情緒的途徑，即使沒有性慾，也會不能自控地想造愛； 有性上癮個案經常嫖妓，但並非次次都有性行為。



性上癮是怎樣一回事？首先分清楚兩個概念：如果是「鹹濕」，會喜歡體驗不同形式的性愛，從中得到快感； 性上癮則性愛如何不可或缺食糧，過程享受與否不重要，都要「吃」。

美國性與愛上癮者匿名協會（SLAA）描述性上癮者的性愛：「將寂寞、壓力、罪惡感、憤怒、羞恥等情緒都性化（sexualized）」。

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性治療師關家榮博士指出，「性上癮者造愛通常沒快感，如果他們享受性愛，就不會前來找我求助。」

他坦言，交友App盛行，性上癮者找尋性伴較以往容易，有個案不斷「約炮」，難以自拔，「大部份都不是為了滿足性需要，只是想有人陪，又不用承諾任何事。」

性上癮把性視為宣洩壓力和情緒的途徑。（《下輩子我再好好過》劇照）

個案一：不斷到內地嫖妓



一名中年男子求助，因工作中港兩邊走，到內地工作幾乎次次嫖妓，「他通常都會到同一條偏僻村落召妓，返香港時，未過關就想再次嫖妓。」性治療師關家榮博士說，男子直言不是每次性交易都有造愛，有時只是純粹聊天，「他說這樣有屋企的感覺。」

性上癮者不少都將性視為心靈慰藉，關博士與男子追溯根本，發現他童年曾被母親遺棄，於是嘗試從他人身上尋找母愛，「每次被性工作者『照顧』，都覺得對方很有媽媽的感覺。」

中年男子北上尋歡，只為有個傾訴對象。（《無法成為野獸的我們》劇照）

至於他未過關就想再回去召妓，不是因為慾火焚身，而是想逃避現實，「他與老婆離婚，與兒子關係疏離，每次回到香港都覺大壓力，利用嫖妓逃避現實及感受有人陪伴的感覺。」

關博士指，性上癮者通常與身邊人關係疏離，不太懂得與人溝通相處，性愛成為發洩壓力和情緒的途徑，「性上癮有點像借酒消愁，希望透過性愛忘卻壓力和煩惱。」

個案二：交友App傳下體照



性上癮的形式不止想與人造愛，沉溺於任何有關性的行為，都有機會已經性上癮，包括嫖妓、觀看或消費色情物品、手淫、露體或偷窺，即使明知有機會犯法，後果嚴重，性上癮者卻無法自控。

關博士表示，遇過不同形式性上癮個案，曾有男士在現實生活得不到滿足感，經常利用交友App識人，每次都會傳送下體照片予對方，期望被讚「尺寸大」，藉此獲得快感。

曾有男士在交友App中不斷傳送下體照給異性，希望被讚賞。（《瘋騷小男人》劇照）

性上癮到底怎樣治療？又是否可戒掉？關博士表示，決心也是關鍵，他遇過「未玩夠」的個案，「曾有花花公子前來求助，面談數次，他說他未玩夠，之後便沒有再接受輔導。」當碰上這樣的個案，他不會勉強，但也會提醒對方，「可能到他玩夠了，想尋求一段長久穩定的對象時便很難。」

關博士指大部份性上癮者都覺人生乏味，缺乏其他興趣，因此將注意力全押注在性愛上，治療重點是幫助他們發掘其他興趣，或邀請伴侶一起接受輔導，重建與身邊人的親密關係。

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