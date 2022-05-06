44歲楊卓娜仙氣舊照曝光撞樣范冰冰！靠5招凍齡廿年美貌不變

【楊卓娜凍齡保養術】入行已21年的楊卓娜，參與多套無綫劇集而為人熟悉。已為人母的她依然貌似少女，歲月彷彿特別優待她，完全沒有在她臉上留下任何歲月痕跡，更有網友大讚她看起來甚至比妹妹楊茜堯（前名 楊怡）更年輕！近日，她上載了多張年輕時期的照片，進一步印證了她的凍齡功力有多強。相信很多人也好奇她的凍齡法，小編特意集合了她的5大凍齡保養術，馬上看看吧！



楊卓娜自2001年選港姐入行後，不知不覺間已過去20年。早前楊卓娜罕有地分享多張舊照，就連小學身穿體育服的照片也有，網民力讚她從小美到大之餘，更驚嘆於她不變的美貌，現在的外貌竟與小學時期沒有太大分別，確實相當驚人！

【楊卓娜凍齡保養術】就連小學身穿體育服的照片也有。（IG@lennayeung）

【楊卓娜凍齡保養術】現在的外貌竟與小學時期沒有太大分別，確實相當驚人！（IG@lennayeung）

楊卓娜入行前舊照撞樣范冰冰

原來楊卓娜在參選港姐正式入行前，曾為了賺零用錢到華娛電視台擔任節目主持，她更搞笑地寫道：「戇居居，乜都唔識，真正係呃飯食」。照片中的她五官與現時並無太大分別，只有妝容跟眉形等略有不同，網友直指身穿中式旗袍的她與范冰冰有幾分相似，看來美人總有相似之處。

【楊卓娜凍齡保養術】曾為了賺零用錢到華娛電視台擔任節目主持。（IG@lennayeung）

【楊卓娜凍齡保養術】網友直指身穿中式旗袍的她與范冰冰有幾分相似，看來美人總有相似之處。 （IG@lennayeung）

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楊卓娜分享短髮造型沙龍照 網民：回憶返晒嚟！

一向斯斯文文的楊卓娜一直都是以長髮示人，豈料原來小時候曾剪過「超短髮」造型，髮型與男生無異，帥氣十足！她更寫道：「第一次，剪咁短頭髮，約埋同學仔一齊影沙龍。有冇人都曾經有我呢條經典York牛仔褲啊」，網民大讚她短髮造型帥氣好看之外，也非常有共鳴地表示，當年也有一條York牛仔褲，完全是童年回憶。

【楊卓娜凍齡保養術】「第一次，剪咁短頭髮，約埋同學仔一齊影沙龍。有冇人都曾經有我呢條經典York牛仔褲啊」（IG@lennayeung）

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楊卓娜有眼光：曾逼楊怡夾錢供樓 現勁賺500萬！

楊卓娜與妹妹楊茜堯（楊怡）一向姊妹情深，楊卓娜曾自爆當年的買樓經過。她非常有遠見地在樓價還沒高不可攀前便萌生買樓的想法，她當時賺得不多僅月入6千，買樓的話便要以三分二月薪來供樓，雖然辛苦但她卻堅持這是最正確的決定。

楊卓娜當時還遊說了楊茜堯（楊怡）齊齊購入當時價值200萬的700呎單位，起初妹妹非常抗拒，幸好楊卓娜不放棄地說服她才終於成功。現時單位市值700多萬，足足升值了500多萬，楊卓娜果然相當有眼光。

【楊卓娜凍齡保養術】楊卓娜當時還遊說了楊茜堯（楊怡）齊齊購入當時價值200萬的700呎單位。（IG@lennayeung）

楊卓娜凍齡保養術｜盡量少開冷氣

夏天來臨，有多少人早已忍不住開冷氣呢？楊卓娜為了養出水潤肌膚，她會避免開冷氣，可以不開的情況下便絕對不會開！因為在長場開冷氣的環境下，肌膚的水分容易被抽乾，導致皮膚乾燥等問題，另外長期嘆冷氣會使身體水氣增多，可能會造成風濕。而且不常清潔冷氣機隔塵網的話容易滋生細菌，或致皮膚過敏問題。

【楊卓娜凍齡保養術】楊卓娜為了養出水潤肌膚，她會避免開冷氣。（IG@lennayeung）

楊卓娜凍齡保養術｜戒掉甜食

最近也常常有人提及糖份容易導致肌膚衰老，加快皮膚老化速度，所以楊卓娜會避免進食甜品，她建議喜歡吃甜品的朋友可以生果作為替代品，主要吸收天然的糖份，避免進食加工的糖份。戒掉甜品不單皮膚會變好，還能同時減重，簡直一舉兩得！

【楊卓娜凍齡保養術】糖份容易導致肌膚衰老，加快皮膚老化速度。（IG@lennayeung）

楊卓娜凍齡保養術｜戒掉生冷食物

生冷食物對女生的身體尤其不好，如刺身、雪糕、冷藏的沙津等，會損害脾胃，身體運行水液的速度也會因而變慢，所以楊卓娜已戒掉魚生或是生冷食物很久，養好身體自然由內靚到外。

【楊卓娜凍齡保養術】生冷食物對女生的身體尤其不好。（IG@lennayeung）

楊卓娜凍齡保養術｜必穿拖鞋保暖

你可能會想凍齡又與拖鞋有甚麼關係呢？絕對有！現時不少人家裡都愛用瓷磚，當你赤腳踏在地板上時，寒氣會在身體裡流通，為了防止從腳板吸入過多地氣，最好在家也長時間穿著拖鞋以防止身體變冷，阻擋地氣。

【楊卓娜凍齡保養術】當你赤腳踏在地板上時，寒氣會在身體裡流通。（IG@lennayeung）

楊卓娜凍齡保養術｜出汗是天然護膚良方

楊卓娜認為出汗相當重要，想要使臉色或肌膚更好看的話，便必須要出汗！如果沒有時間做運動，也可以想想其他辦法來使自己出汗，例如做家務或是焗身也可以，可以減重和排出身體毒素！