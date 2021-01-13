【Signal】自即時通訊程式WhatsApp宣布將更新了私隠條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享資訊後，大批用家「轉會」，使用功能相近、加密技術卻更強的即時通訊程式Signal。

3大即時通訊程式 成出軌者最愛？

即時通訊程式推陳出新，不過，筆者跟身邊友人有感面對較陌生的程式，有如長輩，「學習進度」笨拙生疏，即使如此，如不接受WhatsApp更新的私隠條款，「轉會」也許是方法之一，畢竟最重要的還是跟誰說話。

Signal近來在香港成為大熱程式，但原來它也被認為是「出軌」時最常用的即時通訊程式？（《夫妻的世界》劇照）

Signal近日在香港成為大熱程式，人物搜尋引擎Spokeo曾羅列了「常用來出軌的即時通訊程式」以及它們的功能，Signal原來也榜上有名？

▼▼▼點擊看出軌的人都愛用的程式，各有「隱秘功能」方便隱瞞？▼▼▼

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別強從男人反應尋找蛛絲馬跡 常懷疑易令人討厭？

即使不用以上程式，其實也可「出軌」與隱瞞，無謂把責任推到Signal或任何程式上。而要知伴侶有否不忠，又何用化身偵探，「潛入」手機應用程式搜查呢？

慣於出軌的人，性格上有共同特徵？（《夫妻的世界》劇照）

日本「出軌大師」渡邊淳一寫，男人要是不喜歡了，態度就會變得十分曖昧，減少約會與談電話的次數，總會有一大堆籍口推塘－如工作忙碌等等。不過，難道以渡邊淳一的片面之詞，就可能一概而論嗎？。這樣的自作聰明，或只引來白白不安，讓人更加輕視與令人討厭。

出軌者大多不是個性花心 而是......

不過，其實「出軌」也確是有個性傾向的，根據《獨立報》的報導，英國心理學期刊的一項研究找來123位17至25歲愛戀中的男女，嘗試找出愛侶們偷情的原因。他們發現，最「危險」的個性並不是「花心」，而是衝動。因為他們發現，大部分人偷情並不是預先計劃，而是在當刻沒有停下來想清楚，只跟隨當刻的情感而行事的人，最容易出軌；研究也發現，與愛人的關係長短與與忠誠沒有關係，當中最重要的偷情原因就是與伴侶疏離，在關係中得不到滿足。

與其日夜尋找蛛絲馬跡，不如先修補二人關係，令旁人難以介入。

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