12星座｜嘴賤代表愛你6大星座　邊個星座越愛越mean？

12星座｜有人覺得夫婦或情侶的恩愛之道是把愛說出口，要經常說「我愛你」，有人則覺得能在彼此面前不掩飾真本性，不會說漂亮話或在人前刻意放閃，偶爾「互Mean」耍花槍，在他面前，你總能舒服自在做自己，這樣的關係更加羨煞旁人。



有種男友總是「口硬心軟」，平時奚落你，嫌三嫌四，心底裏卻默默關心你，難過時，會立即出現在旁陪伴，有誰欺負妳，也會第一個替你出頭。與他們談戀愛，雖沒聽過多少句「好說話」，行動卻遠比空話窩心。台灣占星專家安德魯在頻道「安德魯的賤聲房」指出越是嫌棄代表越愛你的6大星座，他們雖嘴賤，說話聽起來不舒服，卻是真心在意你。

有種男友，嘴上嫌棄你，內心卻很愛你。（《三流之路》劇照）

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1.人馬座、天蠍座



人馬與天蠍座熱戀期時有求必應，說盡肉麻的甜言蜜語，然而拍拖久了，關係漸漸穩定，他們就會來個大反差，利用「嫌棄」的方式表達對你的關心。當與伴侶的感情變得深厚，他們反而會更扭捏，關心問候甚至是日常對話往往無辦法直接好好地表達，出發點是關懷，說出口卻變成嘲諷。他們這種嫌棄的口吻，往往只會對着最親密的人才會展現。

人馬座、天蠍座熱戀期與穩定期反差極大。（《金都》劇照）

2.金牛座、山羊座



不少人對金牛及山羊座的評價便是不懂說浪漫話，其實對着普通朋友，他們的態度會比較冷漠。當對着最親密的伴侶時，他們會口不對心，愛說反話，明明希望關心你，卻用囉嗦或呵斥的語氣表達，讓伴侶感覺難受。而且他們生活習慣都要有一定的規律，當你們的關係進展到同居，或會因習慣、作息或節奏不一而起摩擦，但他們覺得規律被打亂，此時或會屢屢嫌棄你，忍不住糾正你。

3.巨蟹座



不少人都會覺得巨蟹座總是「想太多」，他們對着在意伴侶通常會過分憂慮，怕你吃不飽、怕你穿不夠、怕你被人指指點點，因此會對伴侶囉嗦叮嚀，嘗試改變對方。這種對小事執着、事事要管的性格或會令伴侶覺得他們在嫌棄自己，其實他們的出發點是關心在意。

巨蟹座總會過分憂慮。（《鬼怪-孤單又燦爛的神》劇照）

4.處女座



處女座似乎是出了名的「難搞情人」，他們對自己及伴侶都要求高，完美主義作祟時，總會讓人煩躁。其實他們把「自己人」和「外人」分得清楚，一旦認定一個人，他們就覺得有責任照顧她，也希望兩人都在這段關係中有所成長，一齊變好。他們會用囉嗦的方式逼使你變得更好，雖然嘴賤，他們在你闖禍時還是會默默替你處理好，雖用嫌棄的口吻說話，他們也會無底線地包容你。