12星座喜歡一個人的小舉動　白羊語無倫次　這個星座會隨傳隨到？

12星座｜曖昧時而讓人怦然心動，時而讓人感覺惆悵，想進一步卻又猜不透心儀對象的想法。愛情讓人沖昏頭腦，再理智也可能被花言巧語矇騙，在一起後對方才宛如變了個人。想在被追求就辨清對方是認真抑或扮真心？不妨看看12星座喜歡一個人時的表現。



從微細舉動中，可看出你在他心中是否特別的一個。有些人對住朋友及對住心儀對象兩個樣，平日總是滔滔不絕厚臉皮，面對喜歡的人就突然羞澀，說話吞吞吐吐。有些人平日總是封閉內心，冷漠難接近，唯有喜歡的人能融化他們，讓他們卸下心防。

12星座喜歡一個人時會有甚麼暗示？（《鬼怪》劇照）

喜歡不一定要說出口，有時候，一個小改變，其實已在暗示對你的愛意。台灣星座專家安德魯在個人頻道上傳影片分享如何辨別12星座是否對自己真心。12星座中，火象星座（白羊、獅子、人馬座）喜歡一個人時改變最大，平日表現總是霸氣威風的他們，一旦碰上喜歡的人就會表現羞澀。當他對你說話有點語無倫次，意味住他是真心。

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