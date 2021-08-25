12星座｜短訊咁覆代表冇機會？處女用單字敷衍　雙魚逃避自動消失

12星座｜戀愛前的曖昧期被視為攻防戰，既想進一步，又不清楚對方心意，害怕付出了也是徒勞。想看透心儀對象的心思，不妨從星座角度入手，當12星座用以下方式回覆你的短訊，大多代表他對你毫無興趣，苦苦糾纏也未必有結果。



當12星座不喜歡一個人，回覆短訊時會有哪些表現？(《奶酪陷阱》劇照 )

努力就有成績，這一套在愛情上卻不奏效，對你沒感覺，做更多也只是煩擾，甚至惹人討厭，相反若對你有感覺，一顰一笑都覺吸引，適時放手離場在感情中也是必修課。星座專家安德魯在YouTube頻道分享12星座不喜歡你時的表現，對方的心意從短訊回覆就可略知一二。

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火象不愛就「形於色」

安德魯指火象星座（白羊、獅子、人馬座）在愛情中較主動，碰上心儀對象就會大膽追求。在喜歡的人面前，他會暫時放下強勢，適當地「示弱」，如假裝有煩惱，然後諮詢你的意見，藉此與你增進感情。一旦碰上不感興趣的追求者，他們就會表現冷漠，即使對方主動提出幫助他們解決事情，他們也會斷然拒絕，希望劃清界線。

火象星座在心儀對象面前偶爾會假裝柔弱。（《半澤直樹》劇照）

土象「hea覆」代表拒絕

土象星座（金牛、處女、山羊座）大多性格沉默寡言，但當他們遇上心儀對象時，就會想盡辦法打開話題，增加與對方的交流。當他們對你表現客氣，刻意拉開距離。他們不會已讀不回，因為覺得沒禮貌，但若然他們每次WhatsApp都以「嗯、哦」回應，態度敷衍不熱絡，其實就是間接「拒絕」你的追求。

水象不喜歡就自動消失

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚座）與土象一樣愛假裝客氣，他們情感細膩，往往不願傷害別人。面對沒感覺的追求者，他們不會直接拒絕，但對方不斷關心邀約，又令他們感到手足無措。為了「逃避」追求者，只好突然消失，不讀不回對方的訊息，或者隔很久才回覆，希望對方「知難而退」。

當水象星座突然消失，不讀不回，代表他在逃避你的追求。（《春夜》劇照）

風象直接「Friend Zone」

風象星座（雙子、天秤、水瓶座）被不喜歡的人追求時會覺得很大壓力，因為愛自由的他們覺得是種束縛，所以會直接將對方拉入「Friend Zone」。當他們跟你說「我唔想拍拖住」、「我哋可以做永遠嘅朋友」等說話，對你就是沒感覺，也不想和你發展下去。若對方繼續糾纏，可能會令風象覺得很厭煩。

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