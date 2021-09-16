12星座為何已讀不回？巨蟹處女覺得被冒犯　這個星座代表已變心

12星座｜戀愛拍拖最怕伴侶已讀不回，看着熒幕上的「藍剔」，暗暗揣測另一半的想法，或是不斷回看聊天記錄，找出對方不理睬自己的端倪。想做主動傳訊息又忍住，深怕會惹對方煩厭。已讀不回這舉動，總讓人胡思亂想，到底只是「諗多咗」抑或「分手預兆」，不妨從星座入手，解讀另一半為何會已讀不回。



伴侶已讀不回讓人心思思。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

在一段關係中，沉默不語比激烈爭吵更可怕，爭執當下雖然難受，至少攤開說感受，但若兩人無言以對，對方想法只能「靠估」，心結越積越多，最後解不開，也走不下去。有些人已讀不回是對伴侶死心、有些則是以退為進，搏取伴侶關注、有些只是純粹忘記回覆，你的另一半又是屬於哪一種？

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金牛獅子不回覆想引注意

有些星座已讀不回只想引起另一半注意，希望他們主動關心自己。金牛座便是其一，他們性格壓抑，有負面情緒往往會埋藏在心，但心底裏又渴望被伴侶關心。當面對金牛伴侶已讀不回，不妨主動踏出一步，主動關心對方的近況及情緒。

金牛座會將負面情緒埋藏在心。（《我的大叔》劇照）

獅子座也會用已讀不回的方式引起另一半注意，他們拍拖後就全情投入，付出很多，當他們感覺不被重視，就會突然對你冷淡，希望用這個方式讓另一半察覺到他們的付出。

天秤天蠍受傷心灰保持沉默

有些星座已讀不回卻是「分手預兆」，意味他們對另一半已經心灰意冷，不願再為關係花費心思。天秤座是和平理性的代表，拍拖後會盡量遷就對方，避免引起衝突。已讀不回或是覺得關係失衡，付出太多卻沒回應，覺得心灰。

天蠍座喜歡保持神秘，有情緒時會想躲起來靜一下，但他們也重視伴侶感受，整理好情緒會向伴侶解釋。如果他們完全不回應，代表他們受到很大傷害，最大機會是被伴侶背叛。如果你的伴侶是天秤座或天蠍座，不妨回想自己的言行有否傷害了對方。

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