李婉華曾戀吳鎮宇8年　隨丈夫移居加拿大：從沒打算靠男人富貴

李婉華｜今年53歲的李婉華於2003年結婚並移居加拿大，育有一女兒與一對雙胞胎，大女今年已經17歲，她早前就分享與媽媽的合照，網民大讚她與媽媽李婉華一樣漂亮，二人有如姊妹。李婉華當年在演藝事業如日中天，決定急流勇退，隨丈夫到加拿大，她後來在訪問中說起：「世上沒有『從此就永遠快樂幸福』這回事，人生很公道，必然有取捨。」



李婉華｜大女今年已經17歲，她早前就分享與媽媽的合照，網民大讚與媽媽李婉華一樣漂亮，二人有如姊妹。（IG@anitayuenwahlee）

「美魔女」李婉華在1988年加入無綫，憑主演《卡拉屋企》、《公私三文治》等劇走紅，到1994年她因待遇問題，而拒絕續約，翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華。近年，她參與客串無綫劇《再創世紀》，及開設YouTube頻道「移加李婉華」，講述移民點滴。

李婉華｜李婉華雖然育有三名子女，但她身材一樣很好！（IG@anitayuenwahlee）

李婉華初戀吳鎮宇：從來沒打算靠男人得榮華富貴

李婉華樣貌娟好，加上又曾為商台主持《戀上你的床》，為聽眾解決感情問題，很多人或以為她的感情世界十分豐富，但其實李婉華一生只有3段感情，就是和吳鎮宇的8年、和何家勁的4年、後來就遇到丈夫李先生。

李婉華｜李婉華在《至尊三十六計之偷天換日》中化身萬人迷「Mona」。（《至尊三十六計之偷天換日》劇照）

李婉華曾接受有線《星級會客室》主持汪曼玲訪問時，談到吳鎮宇是她的初戀，因合作拍劇而擦出愛火花，相戀8年，雖最後也是分手收場，但她對吳鎮宇讚口不絕，指他心地好，演技專業，對朋友又好，教會她很多東西。但當時工作忙碌，加上當時藝人不會公開私人情感，他們也甚少外出拍拖。她說：

年輕時的我性格剛烈，常常跟他吵架，相處上有很多磨擦，所以都是分手收場。 李婉華

分手後數年，李婉華戀上一同合作的何家勁，她指何家勁很有上進心，努力事業，但她只想結婚生子，但他的工作基地卻在內地，分隔兩地，於是她也決定分手。

李婉華坦言自己年輕時思想固執，一心追求結婚，也不介意與丈夫一起打拼，說：

沒打算靠男人得到榮華富貴，這方面我媽媽影響我很大。你看我媽，結婚十年就守寡，不靠自己還能靠誰？靠別人其實沒有保障，自己有能力那才是保障。 李婉華

可惜卻是，這兩位前度都並未與她開花結果。

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棄事業移民加拿大：世上沒哪麼多童話故事 人生必然有取捨

李婉華經歷兩段的愛情，對象都是圈內人，她在訪問中說到：

如果可以選擇，我未必會再選圈內人，因為他們被寵壞，以前是我疼惜他們，現在我要被人疼惜。 李婉華

後來，她經朋友介紹，認識了丈夫李守正，她說：「他跟我想法好相近，他也想有自己的家庭，想有小朋友，所以我們相戀沒多久就決定結婚，亦開始了移民溫哥華的生活。」

李婉華｜後來，她經朋友介紹，認識了丈夫李守正，她說：「他跟我想法好相近，他也想有自己的家庭，想有小朋友，所以我們相戀沒多久就決定結婚，亦開始了我移民溫哥華的生活。」（李婉華@微博）

被問到在事業如日中天之際離開，有沒有覺得不值，她就指完全沒有。李婉華：「我是一個非常傳統的人，婚後會以丈夫為先。我很勤力工作，因為我責任心強，但其實我對事業沒甚麼野心，對名和利也看得很淡，所以要放下並不困難。」又指，世事不如童話，要幸福家庭，又不捨棄本來事業，又要丈夫疼，又要他只愛你一人，卻又要分隔兩地⋯⋯這樣根本不可能。

她誕下大女兒後，李婉華開始在加拿大中文電台工作，即使後來誕下雙胞胎兒子，她也很快復出，繼續主持節目。她指，想成為孩子的榜樣讓他們看到一個努力學習、辛勤工作、健康快樂的媽媽，而她最想教育女兒的就是，指自己只會教女兒靠自己本事掙錢錢，不要一心嫁有錢人。

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