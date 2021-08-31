哪5大星座女看男人最有眼無珠？被辜負得體無完膚還是會重蹈覆轍

看男人眼光最差的五大星座女！
帶眼識人早已是老生常談，但又有誰能真正做到？以下5大星座女在尋覓Mr.Right的路上就經常撞板。（點擊放大閱讀）▼▼▼
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雙魚座
雙魚女看男人的時候望之一眼便覺得對味，經常腦子一熱就愛上了，然後越看越順眼，還沒交往幾天就急著進一步……閃戀閃婚的下場，也多半是閃分閃離。手腳快過頭腦，不出紕漏才怪！對於對方的缺點雙魚女都視而不見，直到最後被傷害了，雙魚女才追悔莫及。
金牛座
金牛女就是太單純了，看誰都當對方是好人，男人說的甜言蜜語她統統都會當成真的，絲毫不去考慮對方是否有在騙自己這個問題。就算最後被分手了，金牛女還會傻傻的等對方回頭。
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天秤座
天秤女一遇到男人智商就沒了，喪失理智的她太愛腦補，看男人的時候會自帶濾鏡，可能對方根本就是平平無奇。她也能把對方當成天降神人，吃了虧也經常不長記性，下一次還敢這樣用力去愛。
處女座
對與處女女而言，並不是沒有識別男人的眼光，而是她的運氣實在是太差了，遇到都不是什麼好男人，然後在這些男人中，處女女就算挑花了眼也選不出好的，最後只能自嘲自己看男人的眼光沒救了。
獅子座
獅子女心比天高，找伴侶的眼光一向都很挑剔，可惜看男人的時候還是總看走眼，經常陷入虐戀，不是獅子女智商不夠，而是自信爆棚，而這種盲目的自信總讓她對自己的眼光深信不疑。殊不知那些壞男人早就將她看透，說幾句美言就會讓她飄飄然，能不受騙嗎？！獅子女每次受挫都要緩好久才能復原，真的是太難了！
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