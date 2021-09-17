4個失戀後活得更優秀的星座：白羊非誠勿擾　獅子華麗轉身成上菜

有人會因失戀而渾渾噩噩、鬱鬱寡歡；有人卻在失戀後活出了另一種燦爛人生。下面這幾個星座，一定就是後者吧！



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白羊座：後知後覺型

戀愛中的白羊常把「分手」掛嘴邊，實際上只是一時氣憤，根本沒那個打算。對方要真不回頭，他會瘋狂補償，驚慌失措。

但正是這種無力回天的體驗會讓他積極反思，檢討自己的衝動和壞脾氣，包括去看各種專業書籍剖析自己和對方，重新審視整個戀愛過程。失去了一個重要的人，會讓白羊懂了更多的道理。但從此不敢再輕易去愛，除了工作。

雙子座：升級打怪型

愛情對雙子來說就像獵奇遊戲，體驗是最重要的。會有痛的時候，但也會沿途撿起一些能裝備自己的防禦，和好看的花花草草。

每談一段戀愛，他就上升一個層次——和前任A在一起提高了品味，和B的經歷修煉了情商，和C的同居生活練習了廚藝……

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獅子座：打死不輸型

不是獅子決定結局的分手，統統都會在他心裡留下一句：憑什麼？想不通對方有什麼資格甩了自己，在這樣的盛怒之後，他就會跌落到一段自我懷疑的抑鬱狀態中。

但隨後會振奮起來，報班學習，勤加健身，整頓好自己——為的就是也許某個時刻再見時，自己足夠光鮮亮麗，不僅要讓對方目瞪口呆，更要讓這人後悔死。

山羊座：愛情轉移型

看起來，山羊是最堅強的那一種，因為即使是旁人眼中最慘烈的被分手，他也能雲淡風輕地收尾。照吃照喝，照常加班工作，彷彿無事發生過。但其實他是很脆弱的，因為從來不敢坦然地面對失去，不敢讓自己沉浸在那些情緒裡。

於是才那麼努力地投身工作，讓自己在忙碌中無暇顧及。他用世俗的成功來掩藏自己千瘡百孔不肯示人的內心，驕傲又自卑。

願我們都變優秀，但是不失戀。

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