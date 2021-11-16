心理測驗｜拉麵店招待你一道料理，你會選？測異性對你的第一印象

日妞聯誼前必玩的直覺心理測驗，找出自己給人的第一印象！
有些女生開朗率直，有些溫柔優雅？妞妞們好奇自己在異性的眼中展現出來的第一眼印象是什麼嗎？現在就跟著日妞聯誼前必玩的直覺心理測驗，找出自己給人的第一印象後開始「魅力散發」吧！憑直覺選出拉麵店老闆招待的一項料理，測出你在異性眼中的第一眼印象！
Q：當你到拉麵店用餐，老闆決定免費招待你一道料理，除了拉麵，你會選擇以下哪一道呢？
A. 唐揚炸雞
B. 餃子
C. 炒飯
D. 啤酒
選好答案了嗎？快來揭曉異性對你的第一印象是甚麼吧～（點擊放大看解析）▼▼▼
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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】