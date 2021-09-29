心理測驗｜你常被人誤解成哪種人？7條問題看你是重色輕友或勢利

漫漫長路，總歸有時候為了掩蓋傷疤而戴上厚厚的面具，卻也給了別人誤會自己的機會。有些是你真正的缺點，有些則是被誤解的缺點，對於你來說，你覺得你最容易被別人誤解的地方是什麼呢？來測一測吧！



人與人相處時，當溝通不足，很容易產生誤會，讓人有苦說不出。你最容易被人誤解的特質是哪種？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

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問題1. 你滿意現在的生活嗎？

滿意 🡆 去問題2 不滿意 🡆 去問題3

問題2. 你都會先了解劇情再選擇看不看嗎？

是的 🡆 去問題3 不是 🡆 去問題4

問題3. 你喜歡那種白雪皚皚的場景嗎？

喜歡 🡆 去問題4 不喜歡 🡆 去問題5

問題4. 你對於想吃的東西一定會去吃嗎？

會的 🡆 去問題5 不會 🡆 去問題6

問題5. 你會莫名其妙就想哭嗎？

會的 🡆 A 不會 🡆 去問題6

問題6. 就算胖你也不會去節食嗎？

是的 🡆 B 不會 🡆去問題 7

問題7. 你會變著花樣吃早餐嗎？

會的 🡆 C 不會 🡆 D

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【心理測驗結果】

A. 最容易被誤會貪新厭舊

你性格是外向討喜的，走到哪都很容易結識新的朋友，所以逛街看電影都會約朋友一起。若是她們沒時間，你便會主動找剛結識的朋友出去順便加深下感情，社交媒體上照片更新的也不是那些老朋友，自然會被他們誤以為你是貪新厭舊的人。

B. 最易被誤解毫無自制力

對於你來說，自己想要的想吃的都會想方設法去得到，這不僅僅是口腹之欲，而是生活的小美好和努力賺錢的樂趣。但這在別人看來是你沒甚麼自制力，管不住自己的嘴和手，在花冤枉錢。

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C. 最易被誤解重色輕友

異性緣不太好的你，好不容易來了一段桃花，自然會把時間和精力都傾向於這邊，難免有因為戀人而忽略朋友的時候。對於你朋友來說，可能就覺得有點心裡憋悶，覺得你重色輕友，不過天地可鑑，朋友若是有難，你還是會兩肋插刀的。

D. 最易被誤解攀比炫耀

有了什麼好東西，你都會第一時間廣而告之，以為和別人分享自己的開心會獲得雙份快樂，殊不知在別人眼裡你這種行為就是炫耀，別人最多也就表面皮笑肉不笑地附和你，心底不知道有多覺得你勢利愛炫耀呢。

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