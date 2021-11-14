麥玲玲2022虎年運程｜狗、豬、鼠、牛：屬牛桃花大旺容易閃婚

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜狗、豬、鼠、牛】每個人都渴望被愛，希望找到另一半，甚至開花結果。2022虎年十二生肖中，哪生肖獲桃花星「紅鸞」照顧，單身者可尋覓到另一半，已有伴侶者則感情昇華，甚至走進結婚階段？



【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜狗、豬、鼠、牛】有興趣了解自己於虎年感情運的女生，不妨參考玄學家麥玲玲師傅分享的「狗、豬、鼠、牛」生肖預測。（《奔向愛情》劇照）

揭曉「狗、豬、鼠、牛」生肖虎年感情運

肖狗、豬、鼠的單身一族於2022虎年感情運平平，宜多認識朋友從而看看有否發展機會；惟單身或已有伴侶的肖牛者，桃花運滿滿且發展順利。有興趣了解自己於虎年感情運的女生，不妨參考玄學家麥玲玲師傅分享的「狗、豬、鼠、牛」生肖預測。

肖狗者

王寅年未有桃花吉星進駐，單身一族需調整個人心態，打開心扉，否則關係難有突破；已有伴侶或已婚者新一年雖未有重大爭拗，但總會覺得伴侶不夠了解自己。

肖豬者

單身一族可望結識心儀對象，惟始終是短暫桃花，未必能長久發展，可幸肖豬者心態樂觀，未有造成太大傷害，建議以交朋結友為基礎，靜待時機。情侶受「合中有破」影響，感情運較波動，易因誤會爭拗陷入冷戰。

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜狗、豬、鼠、牛】2022虎年十二生肖中，哪生肖獲桃花星「紅鸞」照顧，單身者可尋覓到另一半，已有伴侶者則感情昇華，甚至走進結婚階段？（《德魯納酒店》劇照）

肖鼠者

肖鼠者於壬寅年未有桃花星進駐，單身者不妨於工作環境多留意身邊人，擴闊社交圈子，不過始終屬難以開展的桃花，宜先從朋友開始；已有伴侶或已婚者會將心力集中於事業之上，需平衡工作與私人時間。

肖牛者

王寅年喜獲第一大桃花星「紅鸞」駕臨，感情運將大放異彩，單身者有望於朋友圈子或長輩介紹下遇到一見鍾情對象，彼此感情發展迅速，甚至會有閃婚機會；蜜運中的情侶可望共諧連理，落實婚事打算。

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2022虎年運程》

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