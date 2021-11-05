手袋｜英國品牌真皮兼手製媲美名牌？加購「燙字」成獨一無二款式

【名牌手袋】加價潮持續，CHANEL、LOEWE已於本月初低調加價，教初踏入職場的女生或小資女離「名牌夢」又再增加段距離；要是預算有限但又想擁有1個得體手袋，或可考慮英國小眾品牌Beara Beara的出品，價格既親民又不易撞款。



英國小眾品牌Beara Beara手袋價格既親民又不易撞款。（品牌圖片）

主打真皮材質與手工製作 CP值高

Beara Beara為英國倫敦獨立設計品牌，由旅行作家Jake Bullough及於皮革世家生長的Julia於2012年創立，主打復古風格，並以真皮材質與手工製作成品牌賣點，集結手提袋、背包、斜揹袋等多個實用型設計。另外，Beara Beara手袋定價親民，約在£45至£270（約HK$478至HK$2,868），CP值極高。Beara Beara相當重視細節，單單1個皮革手袋就花上15名師傅之力，加上每個款式均可以£15（約HK$145）加購「燙字」，刻繪姓名之外，也設兩款字體及顏色選擇，讓每個手袋變得更個人化。

Beara Beara以復古簡約輪廓見稱，絕對經得起時代變遷，即使多年後用上亦不過時。最近，品牌就為熱賣款式Fiona Mini增設黑色及卡其色，同時又推出全新款式Florence。

為人氣款式Fiona Mini新設兩種顏色



Beara Beara為熱賣款式Fiona Mini增設黑色及卡其色。（品牌圖片）

Fiona Mini以全牛皮人手製作，內裡以全棉製造，採用翻揭式與金屬前扣設計，尺寸雖小，但方形輪廓的關係足以擺放日常所需之物。Fiona Mini加入黑色及卡其色設計讓手袋更為百搭，成為日常穿搭之物，售£155（約HK$1,646）；另外，除可加購「燙字」服務，購買Fiona Mini時，可自行選擇金屬鏈帶或皮製肩揹帶，甚至可以付上£15（約HK$145）就能同時擁有金屬鏈帶與皮製肩揹帶，方便配襯不同造型。

推全新手袋款式Florence



Beara Beara推出全新款式Florence，喜歡實用款式的女生絕不容錯過。（品牌圖片）

Beara Beara全新手袋款式Florence，售£160（約HK$1,699），同樣以全牛皮人手製、帶有金屬扣，不過採用箱形輪廓設計，以容量與細節位作特點；袋身背後設品牌金屬標誌，增加辨識度，又設拉鏈口袋供擺放信用卡、八達通等小物，喜歡實用款式的女生絕不容錯過。

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