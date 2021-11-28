心理測驗｜命中注定愛情路上遇渣男？7條問題測你一生有幾段孽緣

有句話叫「誰年輕時還沒遇見過幾個渣男呢？」在你還沒有遇見那個能和你攜手餘生的人的時候，你都會遇見幾段孽緣，但是也不要對愛情失望，屬於你的幸福遲早都會到來。想知道你命中有幾段孽緣嗎？快來測一測吧！



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心理測驗結果：

A. 你會經歷四五段孽緣

在愛情裡你是一個比較被動的人，你需要對方的主動你才會有所行動。你對愛情有幻想有期待，但是你最大的問題就是你太容易心軟了。即使是觸及到你的原則，只要對方跟你認錯求原諒，你就會逐漸軟化，這對你來說是沒有好處的。

B. 你會經歷三段孽緣

你是一個比較獨立的人，而且在愛情裡你能給予對方充分的信任，但是有時候對方就會辜負了你的信任。你不介意兩個人短暫的分離，因為你更在乎的是長久的未來，但是異地戀是挺辛苦的，很多異地戀都會因為時間距離等原因分手。

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C. 你會經歷一兩段孽緣

你是一個比較有家庭責任感的人，也比較顧家，你希望自己以後的小家庭是幸福，並且越來越好的，所以你願意為了家庭放棄事業。雖然有人覺得你的想法不是很好，但是你不介意，在你看來如何經營好自己的家庭也是一份事業。

D. 你暫時還沒有經歷孽緣

你是一個對自己很有規劃的人，你也希望自己能夠慢慢實現個人價值。在別人看來你是一個工作狂，因為你的生活除了工作還是工作，在他人眼裡是比較枯燥乏味的，但是你很享受打拼事業並且更上一層樓的成就感。

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