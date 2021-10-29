心理測驗｜童年陰影對你影響多大？逼學才藝未算慘！最淒涼是...

對於絕大多數人來說，童年時光是無憂無慮而且比較短暫的，但是也有人沒有享受過童年的美好時光而被迫長大，承受這個年齡所不需要承受的，留下童年陰影。



童年陰影可大可小，想知道童年陰影對你有多大影響嗎？快來測一測吧！（點擊放大開始）▼▼▼

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1.你的家庭氛圍是不是比較和諧溫馨的？

是→2 不是→3

2.你從小到大是不是都被誇長得好看？

是→3 不是→4

3.你在童年時期有沒有被壓著上各種補習班？

有→4 沒有→5

4.你父母有沒有經常去外出遊玩？

有→5 沒有→6

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5.你是不是一個心思特別細膩敏感的人？

是→A 不是→6

6.你的童年習慣有沒有沿襲到現在？

有→B 沒有→7

7.從小到大你父母是不是對你有比較高的要求？

是→C 不是→D

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答案解析：

A. 你的童年陰影對你的影響兩顆星。總體來說你的童年時光還是比較快樂幸福的，要說你的童年陰影可能就是從小被你家人壓著上各種補習班吧，但是在你長大後你漸漸明白了才藝帶給你的益處，你就逐漸明白了父母的苦心能體諒父母了。

B. 你的童年陰影對你的影響四顆星。你的童年時光可能就是缺少家人的陪伴，你的父母總是忙於工作掙錢養家，所以你大部分時間都是很少能得到父母的陪伴的，所以你跟你父母感情也比較生疏，這就對你以後的家庭觀產生了影響。

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C. 你的童年陰影對你的影響六顆星。你的童年時光比較缺少安全感的，你可能是缺少父母的陪伴總是一個人玩，所以你比較孤獨很多事情都喜歡自己悶在心裏而不是去向人傾訴，你不相信自己的身邊有會為你著想為你擔憂的人，你的擇偶觀家庭觀也受到了影響。

D. 你的童年陰影對你的影響九顆星。你的童年陰影對你的影響很大，你受到的影響很大這漸漸導致了你的生活都受到了影響，你會比較自閉不喜歡交朋友，總喜歡待在自己的世界裏而不是敞開心扉交一些知己好友，你這孤僻的性格對你以後找工作交朋友都有極大的影響。

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