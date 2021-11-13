戀愛心測｜你和單戀對象可以修成正果嗎？這類人註定單相思......

愛情並非都是甜蜜的，生活中有一些愛就特別的苦，因為那是單方面的喜歡。自己在這裏愛得死去活來的，可惜對方壓根就不知道。若是不繼續邁前一步，那這樣的愛可能永遠都不會被發現，最後也會被遺憾的塵封起來。



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答案解析：

A、你的單戀一定會開花結果。

你很執著，只要是你認定的人,那麼你就會努力朝著對方靠近，哪怕剛開始你可能只是單戀，但是你並不會因此而失落沮喪，甚至放棄這段感情追求。你的內心始終堅信，只要你付出足夠多的努力，那麼遲早有一天對方是會接受你的。而你確實是個很有毅力的人，你的用心良苦最後一定是會有開花結果的那天。

B、你的單戀有可能會成功。

你很自信，你總是認為感情盡在你的掌控中，所以即便是單戀你也並不擔心，心裏已經認定對方是屬於你的了。你很懂得經營感情，最擅長玩的也是欲擒故縱的把戲，任何異性在跟你打交道的過程中，都很容易被你的魅力所折服，並且很容易反過來主動追求你。所以一般只要不是你自己太過折騰，那麼你的單戀極大可能最後都是會成功的。

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C、你的單戀很難成功。



若是你能夠勇敢的邁出一步，能夠主動地去跟對方表達自己的愛意，那麼或許你的感情還會有開花結果的可能。但是現實是你太過於害羞靦腆了，在對方面前你會有一種說不出的自卑，你會各種開不了口。所以你原本是有很不錯的機會的，最後錯失了，而對方也會被其他人捷足先登給拿下。

D、 你的單戀絕不會有結果。

你的這一段單戀註定只是你的單相思，絕不會有好的結果的，所以還是早點放棄比較好。這是因為你跟對方的實力相差實在是太懸殊了，對方是如此的高高在上，而你只是平庸到沒有什麼存在感的小人物，因此對方不會注意到你。哪怕你的愛再熱烈再真誠，對方也不會感受到，而你在這隻會浪費時間。

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