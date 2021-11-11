沒安全感令你變貼身膏藥？ 別再腦補男友不忠 　請相信你值得被愛

「跟你在一起我沒有安全感！」「你要給我安全感啊！」



沒安全感，在戀愛感情兩性關係中一直是個問題；常常因為在對方身上感受不到安全感而需要天天黏在一起，不然就三不五時疑神疑鬼，或是找不到人的時候奪命連環call。

大部分的人總認為「沒有安全感」是因為對方曾經做了甚麼事情，或是出現了某些類似前任背叛自己的舉動而造成；也因此，自然就會認為，安全感應該要由對方來滿足自己、要由對方給予才對，甚至有些人把「能不能提供安全感」當作一個擇偶的條件。

打從娘胎開始，從嬰兒時期的分離焦慮到求學時期的同儕猜忌，接著，在兩性關係中，不斷使用限制與黏膩的方式，就為了尋找那神秘的「安全感」；那麼，我們在追尋的安全感到底是甚麼？真的是對方做到你所有的要求，你的安全感就能獲得滿足嗎？

在我看來，似乎不是這樣。現實中呈現的，往往是對方做越多，你的要求只會更多；不管你的伴侶怎麼照著你的要求執行，「沒安全感」依舊存在，最後導致對方累了，你也乏了，這段感情也散了。

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兩性關係中的安全感，不是對方對足了你所有的要求就會產生，它是建立在你是否有足夠的「自我認同」與「自我價值」；你有沒有辦法打從心底相信「你是一個獨一無二的個體」而且「你值得對方的愛」？



為什麼會「沒有安全感」

1. 當你無法認同自己的存在、

2. 當你無法認知到自己的特別性的時候，

3. 你只會一直感受到自己隨時有被取代的可能性，

4. 這種無法隨時掌控事態變化的恐懼感，

5. 外加時不時的腦補幻想，「沒有安全感」便油然而生。

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另一種情況，是因內心對自己的質疑

1. 因為你不相信自己值得被愛，

2. 因為你無法發自內心的肯定自己，

3. 也無法相信自己值得對方為彼此努力，

4. 因你不相信自己值得被愛，相對地也無法感受對方在你身上付出的愛；

你變得習慣用「看」的來檢視對方是否有做某些你認為是愛的行為、用「聽」的來審核對方是否有說某些動人心弦的話語，一但對方沒有照你內心期望的標準執行的時候，你就會有一種「他是不是不夠愛我」的感覺，覺得自己隨時都有被丟棄的可能。

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每當你越擔心害怕，越沒安全感的時候，越會做些事情把對方綁得更緊，以增加安全感，但是這樣的後果，往往只會造成對方逃跑或劈腿的後果，然後你再來說「看吧！就是因為這樣我才沒安全感。」然後你們原本的親密關係，就在惡性循環的漩渦裡，不得不鬆開緊牽的手。



因為抓得太緊，讓彼此都沒有呼吸的空間，即使對方沒有外遇的念頭，對你的愛與耐性也會漸漸在這樣的損耗中消逝，你是否有想過，這一切的想法，正是所有悲劇的起源？你為了預防對方跑掉，所以必須嚴加防範，但在無形的囚禁下，反而導致了你最不想要的結果。

當我們從母體子宮出來的那一刻，就是沒有安全感的開始，我認為世界上其實沒有一個人是能夠完全有安全感的。

與其汲汲營營與別人比較，還不如相信自己的獨一無二，深信自己有被愛的價值，唯有當我們有足夠的自信得以應對所有可能面臨的變化，才有辦法滿足人似乎一生都在尋覓的「安全感」。

畢竟，在這個複雜有趣的世界裡，唯一不變的，就是一直在改變。



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：沒安全感？！ 試著相信自己，妳會找回更多愛情 】