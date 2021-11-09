分手要狠｜戒掉3個戀愛謬誤斷捨離「有毒情人」　相信下個會更好

你可能會疑惑，為什麼明明是一段有毒的戀情，身旁的人都已經看不下去，當事人卻勸也勸不聽，就是無法從中抽身呢？



有些人在「愛情中看不見自己，想分手卻分不開，甚至對許多事漸漸失去熱情......」也有人「對自己依賴的人有過度的敵意情感，其中甚至有恨到幾乎想殺掉對方的人，但是實際上卻離不開對方」。明明這段關係已經這麼痛苦了，你卻還是剪不斷理還亂，面對不適合的伴侶，你總是強迫自己反覆溝通、磨合再磨合，吵吵鬧鬧在一起嗎？許多人就這麼過下去了，生活也變成只是將就！

根據國外媒體網站「yourtango」的資料，以下三種最要不得的有毒想法，就是你無法斷捨離的元兇！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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一：「離開他之後，我可能就沒有容身之處了」

人生而在世，生不帶來，死不帶走。請你別把自己想得這麼沒有能力，雖然很可能在交往了長時間後，你已經變得十分依賴他了，但你人生的選擇權在自己手裡。就算生活中少了他，你的朋友、家人以及社福團體都可能會是你的堅強後盾。一開始可能會難過一段時間，但若你已經準備好重新開始，就往更好的地方走去吧！

二：「他並沒那麼壞，不過只是壓力大而已」

這麼想的你，快別開玩笑了！他有壓力，你也有壓力啊！不能夠因為你愛他，他就能夠把壓力也轉移到你身上，讓你來承受。在壓力大的時候，應該是兩人在彼此身邊，一起尋找解決的方法。別用這個藉口來幫他不合理的行為解圍，那是不可接受的。你值得更好的，就算他愛你，但也沒辦法給你你想要的啊，不是嗎？

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三：「若我這次分手，可能再也交不到了吧」

若是嚮往親密關係的人，沒有人希望獨自一人孤單渡過餘生。但在一段不適合、不正確的關係之中，你獲得的不只是孤單與寂寞，還會有更多其他的負面情緒。所以別再有這樣的念頭，你不應該再待在這段感情裡，而是要專注於開始新的生活並對自己的選擇感到滿意。如果你想要別人好好愛你，你最好開始更好地照顧自己。

對方不愛自己、沒感覺了，難道就是壞人嗎？

「變心」，在一段穩定的戀愛關係裡大概是不被允許出現的字眼。許多人往往都把「變心」跟「偷吃」畫上等號，但大多數人都想得太複雜了——變心，代表在這段感情中他再也無心經營，也無力經營。如果對方及時並誠實告訴你，表示他並沒有刻意隱瞞或說謊，但這就代表他是壞人嗎？情侶或伴侶之間的長久親密相處與個性的磨合，都是耗費心思又傷神的一件事。如果有愛，當然能忍受這一切，前提是要真的有「愛」。

就像我們小時侯好愛吃某種糖果，甚至下定決心，以後長大賺錢了要買好多好多這種糖果。但有天你突然開始覺得它不好吃了，甚至連糖果停產你也不痛不癢，毫無感覺。因為你本身的心態改變了，所以當然就不再喜歡了，但這代表你就是「壞人嗎」？

雖然說感情比食物的愛好更複雜而深層，但感覺來了，你擋不住，那感覺走了呢？或許，我們都應該學著更理性，也更豁達的去面對每一段關係的失去。

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下一個會更好，有些人註定是過客

俗話說「相愛容易相處難」。每段感情都需要磨合，天造地設的伴侶只會出現在偶像劇。在與對方磨合的過程中，我們都會練習各退一步，或者不再那麼堅守自己的立場，你來我往才是穩定關係中維持平等與尊重的最佳方式。有人會覺得愈磨愈接近彼此愈有共識，但也有人會認為愈磨愈喪失自我、愈磨愈累。

在穩定關係中的雙方對感情的共識與觀感難免不同，而這些不同也將會導致落差產生。「明明我覺得我們都很好，為何他不這樣認為？」或「他很愛我，但我卻沒那麼愛他......」的認知落差，並不是新鮮事。最能停損與最快止血的方式，就是兩人趕快斷捨離，盡早察覺到「彼此不適合」的可能性。環境會變，人也會變，所以心也會變，自然而然，不合的人就會走向不同路途！

與其勉強互相陪對方，不如讓更適合的人來陪你接下來的路。

做出離開對方的決定並不容易。而且，重新開始讓人害怕——但自由會讓人很振奮；告別一段舊的關係，等待著你的未來，其實充滿了無限的可能性喔。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】