愛人前應先愛自己！4個一針見血的戀愛哲學：原諒三次就是犯賤

為什麼要讓別人告訴你，你有多好？你的好，自己最知道。懂自己、愛自己，讓自己的亮點綻放出光芒，這個世界上唯一值得你全心全意付出的，只有你自己。



有人說，女人最傻，鍾情於小事過往，糾結於瑣碎的情緒，看不透，摸不清。無論愛情，還是友情，一旦投入，就會陷在裡面，不顧一切，直到遍體鱗傷，再無退路。中國綜藝愛情節目《非你莫屬》和《愛情保衛戰》裡就有太多這樣理不清，走不出來的女人，她們爭，她們吵，每每如此，而裡面的導師塗磊總能以一番言論，直戳人心。

以下是人氣作家格姐在新書《即使世界烏雲罩頂，你也要自帶閃光》中幫女孩整理的塗磊情感忠告。

分清楚喜歡和愛，交一個坦蕩君子。

「很多人活了大半輩子，都不明白什麼是愛。」喜歡與責任無關，而愛一定要負責任。春風得意的浪子回頭最珍貴，窮途末路的認錯悔改最虛偽。分清楚誰對你才是愛，誰的關懷乏善可陳、微乎其微。選一個真心愛你的人，寵你，心疼你、攜手並進，相輔相成。弄明白自己的心，不要把習慣當愛，不要把捨不得當還愛著。有一種情緒叫不甘心，有一種不捨叫「得不到的永遠在騷動」。

交一個坦蕩君子，會讓你受益一生；處一個是非小人，會讓你深陷泥沼。你的好對別人來說就像一顆糖，吃了就忘記是誰給的。你的壞對別人來說就像一顆釘，疼了就記住是誰傷的。愛也要有所選擇，即便一見傾心，若品性不良，寧做陌路人。

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愛時請深愛，不愛就離開。

愛情是精確的，有些人是你生命中的過客，卻是你記憶中的長客，但客畢竟是客。愛了便勇敢去愛，不要曖昧，傷人傷己。此外，每個愛人都不是完美的。這個男人可以給你忠誠，另一個男人可以給你浪漫，還有一個男人可以給你財富，但是一個人真正的幸福不是得到更多，而是計較更少。愛時便深愛，感情變了，便灑脫看開。

「只有愛不愛，沒有合不合！沒有人天生為你準備，磨合的過程固然痛苦，但過後的水乳交融卻更有意義。中途退出的人，無非是不夠愛，卻偏偏說不適合，有緣無分之說更是胡說的藉口。真愛，就堅持，沒有煉獄般的彼此磨合，哪來心有靈犀的一生浪漫。」

記得看過一個故事，男人和女人一起去看電影。電影是一齣愛情悲劇，兩個主角因為喜歡而在一起，因為了解而分開，分分合合數次後，終究成了相見兩生厭的仇人，昔日美好也悉數忘卻。電影散場，兩人唏噓，男人和她約定，若是多年後，無緣繼續走下去，便給對方傳送一句：「愛過，祝好，不見。」因為用心愛過的人，不必計較。愛過是經歷，愛不到最後也不必強求，彼此祝福，各自精采就好。

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原諒要有期限，做人要有底線。

傻女人，不僅容易在感情中迷失，遇到問題時，也常委屈自己。面對不知足的人，你每次的付出都是白費，只要一次拒絕，對方就抱怨你不夠意思，忘掉你所有的好心好意。一味索取、一味付出都是感情的殺手，接受得理所當然的人不懂感恩，不停付出的人苦不堪言。

「對於傷害我們的人，一次原諒是痴情；二次原諒是包容；三次原諒就是犯賤。對於愛我們的人，一次傷害是無心；二次傷害是無情；三次傷害是無恥。不輕諾，故我不負人；不信諾，故人不負我。人性的思考習慣：第一、眼裡絕不揉沙子；第二、把沙子揉碎在眼睛裡；第三、任由沙子在眼睛裡轉。」做人要有底線，原諒要有期限，對傷害我們的人包容，就是對愛我們的人殘忍。

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愛別人少一點，愛自己多一點。

一步步退是愛，一次次妥協是不捨。但生活裡，愛人七分足矣，剩下三分要愛自己。愛一個人可以愛到骨子裡，但不能低到塵埃裡。當你愛到丟了自己，那些吸引他的魅力也會蕩然無存。如果你愛到恍惚，再無開心，那他也不會感受到關係裡的甜和幸福。

「善良的女人管住男人的胃，功利的女人管住男人的錢，愚蠢的女人管住男人的身體，聰明的女人管住自己的尊嚴。」先愛己，而後愛人。率性開懷做自己，才能遇到那個愛你本來樣子的人；爽朗自在享受生活，才會感染那個身邊的人。

人生漫漫，我們總是善於去傷害那些愛我們的人，因為我們根本傷害不了那些不愛我們的人。生命苦短，我們總是甘願被那些我們愛的人傷害，是因為我們愛他們。對身邊的人好一點，對在乎你的人好一點。愛別人少一點，愛親人多一點。

天下傻女人太多，對自己狠一點，看清不想看清的，捨棄不值得的。做一個明媚向陽的女子，微笑向暖，安之若素，你若盛開，清風自來。

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「讓妳感到委屈求全的愛情，不是真愛！」真正愛你的人，哪捨得看你這麼努力。

愛情別將就！不要以為將就的只是當下，事實上在那個當下將就，之後的一輩子就也隨之妥協

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「對戀人包容，一次是大度、兩次是寬容、第三次是犯賤！」感情陷得再深，也要把這些話放在心裡。】